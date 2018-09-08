Obama suskunluğunu bozdu! Trump’ın yaptıkları normal değil

Illinois Üniversitesinde yaptığı “Demokrasimizin Durumu” programında konuşan ABD eski başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra geçirdiği sessiz dönem için “8 yıllık Beyaz Saray dönemden sonra eğer evliliğimizin devam etmesini istiyorsam biraz Michelle’e zaman ayırmalıydım” demesi gülüşmelere neden oldu. Obama ayrıca bir ABD geleneği olarak eski başkanların sessizce politik sahneden çekildiğini ve kendisinin de bunu yapmak istediğini söyledi.

Ancak geri dönmek zorunda kaldığını belirten Obama, “Bugün buradayım çünkü bu dönem tarihimizdeki en önemli dönemlerden biri. Her ABD vatandaşı kim olduğumuzu ve ne için durduğumuzu belirlemeli” dedi. Risklerin çok yüksek olduğunu ifade eden Obama, “Kenarda duranlar için sonuçlar çok kötü olacaktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına temelden karşı olduğunu bilinen Obama, ABD’de demokrasine karşı olan korkunun Trump ile başlamadığını ifade ederek, “O bir semptom, sebep değil. Politikacıların yıllardır oluşturdukları küskünlüğün, geçmişte kalan öfkenin vee korkunun bir göstergesi” dedi. Obama ayrıca Amerika’nın ideallere her yaklaştığında değişimden korkan veya ülkenin ayrışmasından fayda sağlayan kişiler tarafından sekteye uğratılmaya çalıştığını anlatarak “Gelecek dönemde bunlardan biri” diye konuştu.