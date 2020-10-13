Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek

Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir. Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturuyor. Mart ayından bu yana, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki biliniyor. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35’in üzerinde olan bireyler ile 25’in altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin koronavirüs e yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir.” şeklinde konuştu.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, sosyal izolasyon döneminde çoğu ailede düzenli yemek, sofra kurma, mutfakta geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle kilo artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İzolasyon döneminde yaşanan stresin, uyku düzensizliklerine yol açtığını kaydeden Uygur, hareketsizliğin obezite ye neden olduğunu belirtti.

‘ALIŞVERİŞLERİ HAFTALIK YA DA AYLIK PLANLAYIN’

Uzman diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde alışverişlerin haftalık veya aylık olarak planlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Yüksek yağ ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın, sebze ve meyve tüketimini artırın, şekerle tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır besin, fast food ve şeker alımını sınırlandırın. Yetersiz beslenme veya obezite hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak yerine yeterli ve dengeli beslenin; gerekirse profesyonel yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin.”

NASIL HESAPLANIR?

Beden kitle endeksi, Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması temel alınan ve kilonun, boyun karesine böldüğünüzde (kg/m²) çıkan sonuç fazla kilolu ya da obez olup olmadığını gösterir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre beden kitle endeksi 0-18,4 arası zayıf, 18,5-24,9 arası normal kilolu, 25-29,9 fazla kilolu, 30’dan yüksek olanlar obez, 40’ın üzerinde olanlar ise ileri derecede obez olarak kabul ediliyor.

DHA



