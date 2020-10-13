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Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Obez bireylerin koronavirüse 7 kat daha fazla yakalanma riski olduğunu söyleyen diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, hastalığa yakalanma oranlarının yanı sıra entübasyon oranlarının da yüksek olduğunu söyleyerek obezlerin yoğun bakım sürecini daha uzun yaşadıklarına dikkat çekti. Obez bireylerin başka sağlık problemi olduğunu da söyleyen Uygur, bundan dolayı da kişilerde koronavirüsün daha ağır seyrettiğinin altını çizdi.

Obez bireylere koronavirüs uyarısı! Risk 7 kat daha yüksek

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, sosyal izolasyon döneminde çoğu ailede düzenli yemek, sofra kurma, mutfakta geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle kilo artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İzolasyon döneminde yaşanan stresin, uyku düzensizliklerine yol açtığını kaydeden Uygur, hareketsizliğin obeziteye neden olduğunu belirtti.

Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir. Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturuyor. Mart ayından bu yana, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki biliniyor. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35’in üzerinde olan bireyler ile 25’in altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin koronavirüse yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir.” şeklinde konuştu.

‘ALIŞVERİŞLERİ HAFTALIK YA DA AYLIK PLANLAYIN’

Uzman diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde alışverişlerin haftalık veya aylık olarak planlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Yüksek yağ ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın, sebze ve meyve tüketimini artırın, şekerle tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır besin, fast food ve şeker alımını sınırlandırın. Yetersiz beslenme veya obezite hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak yerine yeterli ve dengeli beslenin; gerekirse profesyonel yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin.”

NASIL HESAPLANIR?

Beden kitle endeksi, Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması temel alınan ve kilonun, boyun karesine böldüğünüzde (kg/m²) çıkan sonuç fazla kilolu ya da obez olup olmadığını gösterir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre beden kitle endeksi 0-18,4 arası zayıf, 18,5-24,9 arası normal kilolu, 25-29,9 fazla kilolu, 30’dan yüksek olanlar obez, 40’ın üzerinde olanlar ise ileri derecede obez olarak kabul ediliyor.

DHA


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