Obezite merkezlerine bir yenisi daha eklendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan obezite merkezi hizmete açıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, obezitenin son yıllarda tüm dünyada giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Araştırmalara göre, Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının, erkeklerin ise yüzde 23'ünün obez olduğunu ifade eden Tekin, "Obezite tedavi edilebilir, hatta önlenebilir bir hastalıktır. Hastanemiz bünyesindeki obezite merkezinde hem üreme çağındaki hem de menopoz dönemindeki kadın hastalarımız öncelikle hizmet alacaklar ancak erkek hastalarımız da buradan yararlanabilecek." dedi.

Prof. Dr. Tekin, kadın sağlığı açısından bakıldığında obezitenin, kısırlıktan gebe kalındığındaki döneme kadar hepsini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir anne adayı obez olarak gebeliğe başladıysa pek çok gebelik komplikasyonunu da beraberinde getiriyor. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, omuz takılması gibi komplikasyonların bu durumda ne kadar arttığını yapılan çalışmalar da bize gösteriyor. Anne adaylarımızın vücut kitle indeksine ulaşmaları için merkezimizde multidisipliner bir anlayışla kendilerine yardımcı olacağız."