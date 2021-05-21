Ocakları pratik şekilde temizlemek bu kadar kolay! Elinize şu 4 malzemeyi alın ve...

Evde en çok kullandığımız yerlerden biri mutfak. Dolayısıyla en çok kirlenen yerlerden biri olarak da parmağımız yine mutfağı ve yemek pişirdiğimiz ocağı gösteriyor. Yemek pişirirken taşabiliyor, dökülebiliyor veya sıçramalar olabiliyor. Haliyle ocağımız da haddinden fazla kirleniyor. Peki, hepimiz ocağımız ilk günkü gibi dursun istemez miyiz? Buna pek çok kişinin haykırarak "Evet!" diyeceğini düşünüyorum. Bırakın ilk günkü gibi kalmasını, pratik bir şekilde temizlenmesini bile her şeyden çok isteriz. İşte, ocak temizliği için birkaç pratik yöntem.

PRATİK OCAK TEMİZLEME YÖNTEMERİ NELERDİR?

Sabunla Ocak Parlatma : Sabunu rendeledikten sonra derin bir kabın içine alın. Daha sonra sıcak suyu aynı kabın içine ilave edin. Ocağınızın gözlerini sabunlu suya koyun. İyi bir sonuç elde etmek için bu karışımın bir gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün ocak gözlerinizi çamaşır suyu kullanarak ovun. İyice durulayıp kullanmaya başlayın.

: Sabunu rendeledikten sonra derin bir kabın içine alın. Daha sonra sıcak suyu aynı kabın içine ilave edin. Ocağınızın gözlerini sabunlu suya koyun. İyi bir sonuç elde etmek için bu karışımın bir gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün ocak gözlerinizi çamaşır suyu kullanarak ovun. İyice durulayıp kullanmaya başlayın. Sıcak Su Yardımıyla Ocak Parlatma: Ocağınızın üzerine kaynamış suyu dökün. Üzerindeki kirler yumuşayana kadar bekleyin. Ardından bulaşık süngeri ile kirleri alın ve ocağınızı iyice durulayın.

Ocağınızın üzerine kaynamış suyu dökün. Üzerindeki kirler yumuşayana kadar bekleyin. Ardından bulaşık süngeri ile kirleri alın ve ocağınızı iyice durulayın. Sirkeli Karışım ile Ocak Temizleme: 2 çay bardağı sirke, 4 kaşık limon tuzu, bir miktar su ve beyaz sabunu bir tencerenin içinde karıştırın. Ardından ocağınızın gözlerini bu karışımın içine yerleştirin. Karışımı kaynatarak kirlerin yumuşamasını sağlayın. Ocağınızın gözlerini yıkayın ve kullanmaya başlayın.

2 çay bardağı sirke, 4 kaşık limon tuzu, bir miktar su ve beyaz sabunu bir tencerenin içinde karıştırın. Ardından ocağınızın gözlerini bu karışımın içine yerleştirin. Karışımı kaynatarak kirlerin yumuşamasını sağlayın. Ocağınızın gözlerini yıkayın ve kullanmaya başlayın. Diş Macunu ile Ocak temizleme: Seramik ocağınız varsa biraz diş macunu ve bir adet mikrofiber bezin gücünden faydalanabilirsiniz.

OCAK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER