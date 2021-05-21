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Ocakları pratik şekilde temizlemek bu kadar kolay! Elinize şu 4 malzemeyi alın ve...

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
21.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde temizlenecek alanları şöyle bir düşünelim. Ocak, temizlemeyi en sevmediğimiz alanlar arasında ilk üçe girer. Sizce de öyle değil mi? En çok kirlenen, temizlemesi en sevimsiz olan ocakların temizliğini kolaylaştırmak ise tamamen bizim elimizde. Birkaç küçük tüyo vererek ocak temizlemenin en pratik yöntemlerini açıklıyoruz.

Ocakları pratik şekilde temizlemek bu kadar kolay! Elinize şu 4 malzemeyi alın ve...

Evde en çok kullandığımız yerlerden biri mutfak. Dolayısıyla en çok kirlenen yerlerden biri olarak da parmağımız yine mutfağı ve yemek pişirdiğimiz ocağı gösteriyor. Yemek pişirirken taşabiliyor, dökülebiliyor veya sıçramalar olabiliyor. Haliyle ocağımız da haddinden fazla kirleniyor. Peki, hepimiz ocağımız ilk günkü gibi dursun istemez miyiz? Buna pek çok kişinin haykırarak "Evet!" diyeceğini düşünüyorum. Bırakın ilk günkü gibi kalmasını, pratik bir şekilde temizlenmesini bile her şeyden çok isteriz. İşte, ocak temizliği için birkaç pratik yöntem.

PRATİK OCAK TEMİZLEME YÖNTEMERİ NELERDİR?

  • Sabunla Ocak Parlatma: Sabunu rendeledikten sonra derin bir kabın içine alın. Daha sonra sıcak suyu aynı kabın içine ilave edin. Ocağınızın gözlerini sabunlu suya koyun. İyi bir sonuç elde etmek için bu karışımın bir gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün ocak gözlerinizi çamaşır suyu kullanarak ovun. İyice durulayıp kullanmaya başlayın.
  • Sıcak Su Yardımıyla Ocak Parlatma: Ocağınızın üzerine kaynamış suyu dökün. Üzerindeki kirler yumuşayana kadar bekleyin. Ardından bulaşık süngeri ile kirleri alın ve ocağınızı iyice durulayın.
  • Sirkeli Karışım ile Ocak Temizleme: 2 çay bardağı sirke, 4 kaşık limon tuzu, bir miktar su ve beyaz sabunu bir tencerenin içinde karıştırın. Ardından ocağınızın gözlerini bu karışımın içine yerleştirin. Karışımı kaynatarak kirlerin yumuşamasını sağlayın. Ocağınızın gözlerini yıkayın ve kullanmaya başlayın.
  • Diş Macunu ile Ocak temizleme: Seramik ocağınız varsa biraz diş macunu ve bir adet mikrofiber bezin gücünden faydalanabilirsiniz.

OCAK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ocağınızın yapıldığı malzemeye göre temizlik malzemelerini seçerek işe başlayabilirsiniz. Böylece ocağınızı aşındırmadan daha pratik bir temizlik elde edersiniz.
  • Ayrıca, tel yardımıyla ocağınızı temizlememenizi tavsiye ederiz. Çünkü hangi malzeme ile yapılırsa yapılsın telle ovulan tüm ocaklar çizilir ve zamanla kötü bir görünüme sahip olur.
  • Ocağınızın üst yüzeyini temizlerken renk açan deterjanları kullanmamaya dikkat ederseniz ocağınızın zarar görmesini engellemiş olursunuz.
  • Son olarak, ocağınızı temizledikten sonra bebek yağıyla silerek ömrünü uzatabilirsiniz.
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