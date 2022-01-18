Ocakların temizliğini gözünde büyütenler için: Elektrikli cam ocakları temizlemenin pratik tüyoları...

Son zamanlarda cam ocaklar, estetik olarak diğer ocaklara kıyasla daha tercih edilir bir noktaya gelmeye başladı. Haliyle bu ocakların nasıl temizlendiğine dair sorular daha sık sorulur hale geldi. İşte elektrik cam ocakları pırıl pırıl yapacak temizlik yöntemleri...

İLK KURAL: NAZİK OLMAK

Cam ocaklar, beyaz eşyalar arasında en hassas yüzeye sahip cihazlar olabilir. Dolayısıyla temizliğini yaparken söz konusu inatçı lekeler dahi olsa mümkün olduğunca nazik davranmalı, yumuşak dokulu mikro fiber bez ve kimyasal içermeyen doğal temizleyiciler ile temizlik yapmalısınız. Ayrıca ocak temizliğine başlamadan önce, ocağın üzerinde birikmiş yemek kalıntılarını bezle temizlemelisiniz.

RUTİN TEMİZLİĞİ AKSATMAYIN

Cam ocağınızın temizliğini aksatmıyor ve inatçı lekelerin oluşmasına müsaade etmiyorsanız rutin temizliğinizi bulaşık deterjanı ya da sabunlu ılık suyla yapabilirsiniz. Temizlik bezinizi hazırladığınız suyun içinde ıslatın ve ocağın tüm yüzeyleri bu bezle silin.

TEMİZLİKTE BAŞROLÜ KARBONATA YER VERİN

Karbonatın geçiremeyeceği leke ve kokunun olmadığı bilinir. Bu sebeple elektrikli ocak temizliği tüyoları arasında karbonatla temizlik başı çeker. Hem rutin temizliğinizde hem inatçı lekeleri temizlerken bir miktar karbonatı ocağınızın tüm yüzeyine dağıtarak temizliğe başlayın. Ardından ocağı sıcak suyla ıslatılmış bir havluyla kapatın ve yarım saat boyunca bekleyin. Süre tamamlandıktan sonra ıslak bir temizlik bezine bulaşık deterjanı damlatın ve bu bezle ocağı silin. Ardından duru suyla ıslatılmış bir bezle silerek temizliği tamamlayın.

İLK GÜNKÜ PARLAKLIK İÇİN BEBE YAĞI

Tüm eşyalar, rutin temizliğe ve bakıma tabii tutulsa bile bir süre sonra deforme olmaya başlıyor. Ancak elektrik cam ocaklarınızın ilk günkü parlaklığını koruması ve oluşabilecek deformasyonu engellemesi için bebe yağı kullanabilirsiniz. Bir pamuğa birkaç damla bebe yağı damlatıp ocağı sildiğinizde ocağınızın üzerinde oluşan izlerden eser kalmayacağını göreceksiniz.

