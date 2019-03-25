ÖÇKA'ya rağmen RES için hazırlanan imar planları onaylandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karaburun ilçesinde, firma tarafından 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali (RES) yapılması amacıyla hazırlanan imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra askıya çıkarıldı. Karaburun Kent Konseyi ile Karaburun Yurttaş Davacıları, Yarımada'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edildiğini hatırlatarak, bakanlığa ÖÇKA ilanının gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

İzmir'in doğal güzellikleri ile eşsiz ilçelerinden Karaburun Yarımadası, Cumhurbaşkanı kararı ile ÖÇKA ilan edildi. Buna göre, plan yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçerken, ilçede RES, balık çiftlikleri, taş ocakları gibi projeler de dahil olmak üzere birçok yatırım, planlama yapılana kadar durduruldu. İlçede RES türbinleri bulunan firmanın, 12 türbin daha kurmak için hazırladığı 1/5 bin ölçekli ilave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca resen onaylandı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan planlar, 6 Nisan'a kadar askıda olacak.

'ÇED İZİNLERİ VE ÜRETİM LİSANSLARI YENİLENDİ'

Karaburun Kent Konseyi'nce yapılan yazılı açıklamada, daha önce aynı firmaya RES projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının, açılan davaların ardından 2 kez iptal ettirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca üretim lisansının da 1 kez iptal ettirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu iptal kararları, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur. Ne yazık ki bu iptal kararlarına karşın, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilendi. Ancak bizler, böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, ‘yenilebilir-temiz enerji’ adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun'da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Karaburunlu yurttaşlar olarak, Karaburun Yarımadası'nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan bu hukuksuz uygulamaların durdurulması için, bir kez daha yargıya başvurduk. Şirket, ÖÇKA kararının ardından hiçbir çalışma yapamaz. Ancak bu karara rağmen, şirket henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başladı. Bu durum Karaburun Yarımadası’nı Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmekte, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmakta. Aynı zamanda suç teşkil etmektedir. ÖÇKA sürecini denetleme yetkisini üzerine alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Şirketin, Cumhurbaşkanlığı kararına aykırı ve suç teşkil eden eylemlerini acilen durdurmasını talep ediyoruz. Bakanlığın bu sorun karşısında atacağı acil adımlar, sürecin bundan sonraki aşaması için de bir samimiyet testi olacaktır. Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz."