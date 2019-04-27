Oda Araştırma ve Kalkınma Derneği açıldı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'daki muhtaç insanlara yardım amacıyla kurulan Oda Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin (ORDA), tanıtımı yapıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Yerleşkesindeki açılış ve tanıtım töreninde, Etiyopya hakkında katılımcılara bilgi verildi.

ORDA Başkanı Juneydi Woliye, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan Etiyopyalıların kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanacaklarını belirterek, aynı zamanda Etiyopya'daki muhtaç toplulukların problemlerine çözüm üretmeyi amaçladıklarını bildirdi. Woliye, Türkiye ve Etiyopya arasındaki sosyoekonomik iş birliklerinin gelişmesini de hedeflediklerini vurguladı.

İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu da derneğin, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan ve sıkıntılarla karşılaşan insanların birbiriyle yardımlaşmasında önemli bir vazife göreceğine inandığını dile getirdi.

Yüzyıllardır dünyanın hakimlerinin kendilerince gündemlerini bütün insanlığa dayattıklarını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Bunun yanında gelişmekte olan ülkeler ve İslam dünyası, onların bu müdahalesinin sıkıntılarını ve sorunlarını yaşıyor. Biz nereye bakarsak bir sıkıntı, bir çatışma varsa orada hakim güçlerin etkisini görüyoruz. Kendi aramızda sorunlarımızı, her türlü meselelerimizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahibiz. Eksik olan şey aramızdaki kardeşlik, iş birliği, dayanışma duyguları. Bunların güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Bizler dünyanın sorunlarla karşılaşan bölgelerindeki insanlar olarak birbirimizle daha fazla bağlantı kurduğumuzda, temaslarımızı artırdığımızda, sorunları çözecek yolları araştırdığımızda daha iyi noktalara geleceğiz."

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'nın video konferansla mesaj gönderdiği açılışa, dernek üyeleri ile Türkiye'de eğitim gören Etiyopyalı öğrenciler katıldı.

Öte yandan, açılışa katılan misafirlere Etiyopya'nın geleneksel kahvesi ikram edildi.

