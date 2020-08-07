Oda parfümüne bir daha para vermeyeceksiniz! Bu doğal oda kokuları sayesinde...

Ev dediğin mis gibi kokacak, değil mi? Artık kendi oda kokunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Eviniz çiçek mi koksun, meyve mi? Karar verin ve başlayın. Çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz birkaç tarif ile evlerinizin kokusu değişecek. Dilerseniz birkaç öneri paylaşalım, siz de zevkinize göre kendi oda kokularınızı yapın!

ÇİÇEK KOKUSU MU, MEYVE KOKUSU MU?

En sevdiğiniz çiçeğin kokusu mu yoksa yemeye doyamadığınız meyvenin kokusu mu sarsın evinizi? Buna karar verdikten sonra istediğiniz şeyin yağını bulabiliyorsanız artık eviniz öyle kokabilir.

İhtiyacınız olanlar:

1 litre su

2 çay kaşığı karbonat

İstediğiniz yağ

Suyun içine karbonatı ekleyip karıştırın. Sonrasında mandalina, yasemin, menekşe, lavanta, vanilya gibi esanslı yağlardan istediğinizi seçip 15 damla kadar ekleyin ve iyice çalkalayın. Oda kokunuz hazır! Bu karışımı sprey özelliği olan bir şişeye doldurarak kullanabilirsiniz. Yalnız her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın!

EVİNİZDE ORMAN ESİNTİSİ İSTİYORSANIZ BUYURUN TARİFE!

Orman ağaçlarının huzur vericiliğinin tadını çıkarmak istiyorsanız bu oda kokusu tam size göre! 3 yağın birleşimi ile yapacağınız bu oda kokusu ile evinizi mis gibi ağaç kokusu saracak.