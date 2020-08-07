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Oda parfümüne bir daha para vermeyeceksiniz! Bu doğal oda kokuları sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eve girdiğiniz zaman burnunuza mis gibi bir koku gelsin istersiniz. Ama çoğunlukla pişen yemeklerin kokusu veya havasızlık bunun önüne geçer. Tam da bu noktada oda kokuları imdadınıza yetişir. Peki, bu oda kokularını doğal malzemelerle kendiniz yapmaya ne dersiniz? Biraz su, biraz karbonat ve dilediğiniz esanslı yağlar ile çeşit çeşit oda kokuları yapabilirsiniz.

Oda parfümüne bir daha para vermeyeceksiniz! Bu doğal oda kokuları sayesinde...

Ev dediğin mis gibi kokacak, değil mi? Artık kendi oda kokunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Eviniz çiçek mi koksun, meyve mi? Karar verin ve başlayın. Çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz birkaç tarif ile evlerinizin kokusu değişecek. Dilerseniz birkaç öneri paylaşalım, siz de zevkinize göre kendi oda kokularınızı yapın!

ÇİÇEK KOKUSU MU, MEYVE KOKUSU MU?

En sevdiğiniz çiçeğin kokusu mu yoksa yemeye doyamadığınız meyvenin kokusu mu sarsın evinizi? Buna karar verdikten sonra istediğiniz şeyin yağını bulabiliyorsanız artık eviniz öyle kokabilir.

İhtiyacınız olanlar:

  • 1 litre su

  • 2 çay kaşığı karbonat

  • İstediğiniz yağ

Suyun içine karbonatı ekleyip karıştırın. Sonrasında mandalina, yasemin, menekşe, lavanta, vanilya gibi esanslı yağlardan istediğinizi seçip 15 damla kadar ekleyin ve iyice çalkalayın. Oda kokunuz hazır! Bu karışımı sprey özelliği olan bir şişeye doldurarak kullanabilirsiniz. Yalnız her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın!

EVİNİZDE ORMAN ESİNTİSİ İSTİYORSANIZ BUYURUN TARİFE!

Orman ağaçlarının huzur vericiliğinin tadını çıkarmak istiyorsanız bu oda kokusu tam size göre! 3 yağın birleşimi ile yapacağınız bu oda kokusu ile evinizi mis gibi ağaç kokusu saracak.

İhtiyacınız olanlar:

  • 1 litre su

  • Köknar yağı

  • Çam yağı

  • Ardıç yağı

Suyun içine her çeşit yağdan yedişer damla damlatın. Sprey şişeye doldurun ve iyice çalkalayın. Evinizin her köşesine sıkın ve kendisini ormandaymış gibi hissedin.

BAHARAT VE ŞEKER SEVENLER İÇİN ODA KOKUSU

Parfüm seçiminiz baharatlı olanlardan yanaysa bu oda kokusuna bayılacaksınız.

İhtiyacınız olanlar:

  • 1 litre su

  • Hindistan cevizi yağı

  • Tarçın yağı

  • Vanilya yağı

Suyun içine 7 damla Hindistan, 7 damla vanilya, 5 damla tarçın yağı ekleyerek iyice karıştırın. Sprey bir şişe yardımıyla tüm evinizi sevdiğiniz gibi kokutun.

ODA KOKUNUZ HER DAİM BİR KÖŞEDE DURSUN İSTİYORSANIZ…

Oda kokunuzu sprey şişe ile sıkmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var.

İhtiyacınız olanlar:

  • Küçük cam şişe

  • Bambu dalları

  • Tarçın yağı

  • Okaliptüs yağı

  • Misket limonu

Cam şişenin içine 4 damla tarçın yağı, 1 damla okaliptüs yağı koyun ve birkaç damla misket limonu damlatın. Şişenin içine bambu dallarını yerleştirdiğinizde bütün koku evinize yayılacak. Dilediğiniz yağları karıştırarak bu şekilde dekoratif oda kokuları hazırlayabilirsiniz. Hem güzel bir görüntü elde edersiniz, hem de eviniz her daim güzel kokar.

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