HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ödem atıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor! Zencefille zayıflama yöntemleri

Ödem atıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor! Zencefille zayıflama yöntemleri

24.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle kış aylarında artan soğuk algınlığına çare ararken aklımıza gelen ilk besinlerden biri de zencefil. Tam bir vitamin deposu olan zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Son dönemlerde mutfaklara daha sık girmeye başlayan zencefilin vücut şişkinliğini indirme, ödem atma ve yağ yakma özellikleri de olduğunu biliyor muydunuz? Daha fazlasına gelin, birlikte göz atalım.

Ödem atıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor! Zencefille zayıflama yöntemleri

Zencefil tam bir şifa deposu. A ve C vitaminleri ile potasyum bakımından zengin zencefili, ödem söktürücü ve yağ yakıcı özelliğiyle de duymaya başladık. Taze zencefil vücuttaki şişkinliğin inmesine yardımcı oluyor ve yağ yakımını hızlandırıyor. Biz de son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan zencefil diyetiyle zayıflama yönteminin ayrıntılarını sizin için araştırdık.

ZENCEFİL DİYETİNİN FAYDALARI NELER?

  • Zencefil diyeti deyince aklınıza gün içinde yalnızca zencefil tüketerek yapılan bir diyet gelmesin.

  • Taze zencefil suyu ve çayı içilerek yapılan zencefil diyeti aslında bir diyet destekçisi.

  • Zencefil, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı oluyor ve şişkinliği azaltıyor. Bu özelliğiyle ödem söktürücü olarak da biliniyor.

  • Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

  • Bağışıklığı güçlendiriyor, toksinleri atıyor ve sizi hastalıklardan koruyor.

  • Taze zencefil tüketildiğinde metabolizma hızlanıyor ve yağ yakımı başlıyor.

  • Düzenli zencefil tüketiminin cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor. Bu yüzden sivilce ve akne problemine sahip kişiler beslenmelerinde zencefile daha sık yer verebilir.

ZENCEFİLLE NASIL ZAYIFLANIYOR?

  • "Zencefille nasıl zayıflayabilirim?" diyenleri böyle alalım. Bunun için gün içinde hazırladığınız zencefil çayını belirli aralıklarla tüketmeniz gerek.

  • Küçük bir parça taze zencefili kabuklarını soyup rendeleyin.

  • 2 litre suyu kaynatın ve ocağın altını kapatın. Rendelediğiniz zencefilleri suya atın ve kapağını kapatıp 10 dakika demleyin.

  • Çayınızı süzüp bardağa alın ve içine limon dilimleri ilave edin.

  • Hazırladığınız çayın kalanını gün içinde her öğününüzden 30 dakika önce 1 bardak şeklinde tüketin.

  • Eğer zencefilin tadını acı buluyor ve bu haliyle içmekte zorlanıyorsanız, çayınıza nane yaprakları ilave edebilirsiniz.

ZENCEFİL DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

  • Zencefil her ne kadar bir şifa deposu olsa da her diyet ve diyet destekçisinde olduğu gibi önce bir uzmana danışmalı.

  • Düzenli kullanmanız gereken ilaçlar veya kronik bir rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuza danışın.

  • Düzenli egzersiz yapmak ve daha az yağ ve karbonhidrat içeren, lif kaynağı besinler tüketmek de zencefille zayıflama sürecinde çok önemli.

  • Bol bol su içmeyi de unutmayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Lösemi hastası Ecem, kök hücre bağışı bekliyorLösemi hastası Ecem, kök hücre bağışı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.