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Ödemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yöreye özgü hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, yöre halkı tarafından tercih edilmesinin yanı sıra, çevre ilçe, il ve yurt dışından da rağbet görüyor.

Ödemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyor

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yöreye özgü hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, yöre halkı tarafından tercih edilmesinin yanı sıra, çevre ilçe, il ve yurt dışından da rağbet görüyor. Ödemiş'i tanıtmak isteyen hünerli yöre halkı, bölgede düzenlenen festival ve etkinliklerde geleneksel tatları ziyaretçilerle buluşturuyor.
Yöreyle özdeşleşen yağda kızartılmış kıtır ekmek üzerinde sunulan Ödemiş köftesi, kent sakinlerinin yemek tercihlerinde ilk sırada geliyor. Köftenin yanında Ödemişli yöre kadınlarının el emeğiyle hazırladığı ısırgan otlu, ıspanaklı veya peynirli sac pidesi de ayaküstü tüketilen bir sokak lezzeti olma özelliğiyle tercih ediliyor. Öte yandan, özellikle yaz aylarında serinletici etkisi nedeniyle tercih edilen, kışın dağlardan toplanan karların saklanıp çeşitli meyvelerin şerbetleriyle karıştırılmasıyla elde edilen kar helvası da yoğun ilgi görüyor. Birçok yerde satışa sunulan kar helvası, Ödemiş halkı tarafından da sahipleniliyor. Bölge halkı Ödemiş mutfağından çıkan geleneksel tarifleri diğer illere de tanıtmak istiyor.
'ÖDEMİŞ KÖFTESİ İÇİN GELİYORLAR'
Ödemiş'in köftesiyle ünlü olduğuna değinen köfte ustası Cevdet Kabak (78), "Benim ömrüm köftecilikle geçti. 7 yaşında çırak olarak başladım daha sonra birçok kişiye el verdim. Çocuklarımı da köfteci yaptım. Ödemiş köftesinin farkı usta elidir. Adıyla sanıyla Ödemiş köftesi her daim tercih ediliyor. Özellikle festivallerin olmazsa olmazı. Ödemiş köftesinin kendine özel sırları vardır. Tereyağlı köfteye irmik, soğan, kimyon ve karabiber ekliyoruz. Ödemiş köftesi uzun ince olarak servis ediliyor ve ekmekleri tereyağı ve pul biberine batırılıyor. Dünyanın bir ucundan Ödemiş köftesini tatmak isteyenler buraya geliyor" dedi.
ÖDEMİŞ'E ÖZEL SAC PİDESİ
Ödemiş'in yöresel lezzetlerinden sac pidesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Meryem Üçüncü, "Sac pidesini kendim açıyorum, otunu kıyıyorum. Annem, oğlum ve kardeşim ile birlikte pişirip festivallerde satıyoruz. Isırgan, ıspanak veya peynirden hazırladığımız sac pidesinin en önemli özelliği ise yer ateşinde yapılması. Annem ilk bu işi yapmaya başladığında sac pidesi 10 kuruşa satılıyordu. O kadar uzun süredir ailecek yapıyoruz. Şimdi 5 TL'den satıyoruz" diye konuştu.
'KAR HELVASI ÖDEMİŞ'İNDİR'
Ödemiş'te kar helvası satışı yapan Adem Yördem ise, "Dağlarda kuyularımız var. 2 bin 950 rakımlı dağlarda yağan karları kuyularımıza dolduruyoruz. Kuyularımız dolduktan sonra üzerlerini hasır ve topraklarla kapatıyoruz. Yaz sezonu geldiği zaman kar testereleri ile karları kesiyoruz ve özel çuvallara koyuyoruz. Kar helvasını vişne şurubuyla karıştırıyoruz. Birçok yerde pekmezle yapılıyor ama buralarda pekmez tercih edilmiyor. Her yöre kar helvasının kendine ait olduğunu söyler ama kar helvası asıl Ödemiş'in meşhur gıdalarındandır. Kar helvası harareti kesiyor ve serinletiyor. Kar helvasının ezerek ve yavaş yavaş tüketilmesi gerekiyor. Küçük bardağı 3, büyük bardağı 5 TL'den satılıyor" dedi.
FOTOĞRAFLI

Ödemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyorÖdemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyorÖdemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyorÖdemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyor

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