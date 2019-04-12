Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki (2)

BİLDİRİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ödemiş'in kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yol açmak için Karayolları'nın yüklenici firması tarafından zeytin ağaçlarının köklenmesi üzerine Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği yöneticileri tarafından bildiri okundu. Ağaçların köklendiği alanda bildiriyi grup adına emekli öğretmen Saadetin Şanlı okudu. Bildiride, "Burada 5 yıl öncesine dayanan, İlkkurşun Mahalle sakinlerinin karşı çıktıkları fakat başarılı olmadıkları bir süreç yaşanıyor. Var olan bir yolun genişletilmesi söz konusu iken, ağaçlık bir alan olan başka bir yerden duble yol geçiriliyor. Burada bir ihmaller zinciri var. Örneğin, bir haftalık bir süreçte zeytin ağaçları kesiliyor. Ama bu önceden haber verilebilirdi. Bu ağaçların başka yere nakledilmesi sağlanabilirdi. Fakat beklenmeyen bir şekilde birden zeytin ağaçları yok ediliyor. Burada birbirini izleyen ihmaller var" denildi.

'KALAN AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRECEK'

İlkkurşun Mahallesi'nde zeytin ağaçları sökülen Erdem Akbay da, "Burada önemli olan ağaçların kesildikten sonraki durumu. Burada geriye kalan ağaçların da bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü buradan geçen araçların egzoz dumanları, hararetleri ağaçlara zarar verecektir. Ayrıca, buradan toprak alındığı zaman kalan toprağın nemi, tavı da kaçacak. Bu kolay bir şey değil. Şimdiye kadar nereye başvurduysak kimse bize yardımcı olmadı. Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.