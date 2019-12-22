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ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8 Olağanüstü Kongresi'nde, partinin ismi "Sol Parti" olarak değiştirildi.

ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu

İnşaat Mühendisleri Odasının Teoman Öztürk Salonu'nda yapılan kongre, saygı duruşu ve divan seçimiyle başladı. Kongrede, parti delegeleri ve genel merkez yöneticileri açılış konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından, partinin isminin "Sol Parti" olarak değiştirilmesi önerisi, delegeler tarafından kabul edildi.

Eski ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü olağanüstü kongrede sadece isim değişikliğine gidildiğini, yönetim seçiminin de haziran ayına doğru düzenlenecek kongrede yapılacağını bildirdi.

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLADIK"

Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin kendilerini isim değişikliğine ittiğini ifade eden Taş, "Dünyanın ve Türkiye'nin sol bir programa ve çözüme ihtiyacı var. İsim değişikliğiyle başladık. Bundan sonraki süreçte programımızı da yenileyerek Türkiye'nin sol ihtiyacına yanıt vermek için kendimizi yeniliyoruz." dedi. (AA)

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Alper Taş Değişiklik isim Özgürlük ve Dayanışma Partisi Sol Parti

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