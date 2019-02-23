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Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

TRAKYA Üniversitesi bünyesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'nü kazanan Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'nde ziyaretçileri, Osmanlı döneminde saraylarda bakılan 'sultan tavukları' karşılıyor.

Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi bünyesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'nü kazanan Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'nde ziyaretçileri, Osmanlı döneminde saraylarda bakılan 'sultan tavukları' karşılıyor.
Osmanlı döneminde sarayların bahçesinde beslenip, padişahların terfi eden sadrazamlara ödül olarak gönderdiği, Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan sultan tavukları, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçileri karşılıyor. Saraylarda 1850'li yıllara kadar bakıldığı belirtilen ve sonraki yıllarda İngiliz ve Amerikalılar tarafından ülkeden kaçırılan sultan tavuklarının yeniden neslini artırmak için Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, cinsine göre 5 bin liraya kadar alıcı bulan sultan tavuklarını üretmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"1850'li yıllara kadar saraylarda beslenen tamamen bir Türk ırkı, çok güzel sultan tavuklarımız, üniversitemizin 2'nci Bayezid Külliyesi'ne kazandırıldı. Değerlerimizi açığa çıkarmaktır, bir üniversitenin görevi. Biz makalede rastladık buna. Hatta sadrazamlara terfi edildiğinde sunulduğu ve padişahın gözdesi olduğu kabul edilen özel bir değer. Malesef savaşlarda yıkılan saraylarımızla kaybolmuş bu değerimiz, İngiltere'ye götürülmüş. Oradan Amerika'ya götürülmüş, böylece bu değerimiz unutulmuş. Biz bunu bilimsel makalelerimizde bulunca hemen külliyemize getirdik. Burası 1488 yılında yapılmış sağlık müzemiz. Hemen yanımız Edirne Sarayı. Böylece değerleri, eğitimi de vermiş oluyoruz. Malesef İngiltere, Amerika'dan alıyoruz ama, bunu yine de kazandırmaktan mutluyuz. Türkiye'de soyları neredeyse tükenme durumuna gelmiş, İngiltere'ye götürenlerden yurt dışına gidenler de Türkiye'ye geri getirmiş. Biz bu çalışmayı yapanları Türkiye'de bulduk ve külliyemize kazandırdık."
Müze bahçesinde baktıkları 3 sultan tavuğunu üretip çoğaltacaklarını ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu, "Şu anda bahçemizde baktığımız 3 sultan tavuğumuz var. İnşallah sultan tavuklarını burada çoğaltıp, Edirne Sarayı çalışmaları bittiğinde onları anavatanı saraya koyacağız. Bu tavuklar yılda 70 yumurta yapıyor aslında, narin hayvanlar. Burayı sevdiler, inşallah onları çoğaltmayı deneyeceğiz" dedi.
Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Müdürü Hakan Akıncı ise külliye içinde bulunan sağlık müzesinde tedavi gören akıl hastalarının duvarlara çizdiği kuş resimlerinden esinlenerek bahçelerinde tavus kuşu ile sultan tavuğu beslemeye başladıklarını söyledi. Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'ne gelen ziyaretçilerin de tüy yapısı ve şekliyle dikkatini çeken sultan tavukları, görevli kişiler tarafından özenle bakılıyor.

FOTOĞRAFLI

Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'Ödüllü müzenin 'sultan tavukları'

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