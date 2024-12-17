Ödüllü ve doğru Türk kahvesi pişirme yöntemi

Herkesin Türk kahvesi pişirme yöntemi farklı. Kimisi sıcak kimisi soğuk su kullanıyor. Koray Erdoğdu'nun ödüllü Türk kahvesi pişirme yöntemini haberimizde derledik.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRME YÖNTEMİ

Kahve ince öğütüldüğü için kısa sürede pişirilmeli. Bu yüzden sıcak su kullanın.

Doğru ölçü 3 çay kaşığı (9 gr.) kahve, 1 fincan (70 ml) su.

Lezzeti artırmak için bakır cezve kullanabilirsiniz.

Topaklanmaması için cezveye önce kahveyi koyun, suyu ise gezdirerek üzerine dökün.

Ocağa koymadan karıştırın, pişerken ellemeyin. Pişme süresi 1.5-2 dakikayı geçmesin. İçmeden de 2 dakika bekleyin ki telve ile köpük birbirinden ayrılsın.

Şimdi sıra keyfile kahvenizi içmede, afiyet olsun!