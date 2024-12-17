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Ödüllü ve doğru Türk kahvesi pişirme yöntemi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.12.2024 09:50
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Ülkemizde çaydan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri de hiç şüphesiz Türk kahvesi. Cezve veya makinede yapılabilen Türk kahvesi özellikle bakır cezvede yapıldığında daha lezzetli oluyor. Türk kız isteme geleneğinin de vazgeçilmez bir parçası olan Türk kahvesinin doğru pişirme yöntemini biliyor musunuz?

Ödüllü ve doğru Türk kahvesi pişirme yöntemi

Herkesin Türk kahvesi pişirme yöntemi farklı. Kimisi sıcak kimisi soğuk su kullanıyor. Koray Erdoğdu'nun ödüllü Türk kahvesi pişirme yöntemini haberimizde derledik.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRME YÖNTEMİ

Kahve ince öğütüldüğü için kısa sürede pişirilmeli. Bu yüzden sıcak su kullanın.

Doğru ölçü 3 çay kaşığı (9 gr.) kahve, 1 fincan (70 ml) su.

Lezzeti artırmak için bakır cezve kullanabilirsiniz.

Topaklanmaması için cezveye önce kahveyi koyun, suyu ise gezdirerek üzerine dökün.

Ocağa koymadan karıştırın, pişerken ellemeyin. Pişme süresi 1.5-2 dakikayı geçmesin. İçmeden de 2 dakika bekleyin ki telve ile köpük birbirinden ayrılsın.

Şimdi sıra keyfile kahvenizi içmede, afiyet olsun!

Anahtar Kelimeler:
kahve Türk kahvesi
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