Off roadçulardan Kazdağları’na büyük ilgi

Kazdağları yaklaşık bir haftadır yağan kar sebebiyle off road tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Onlarca off road tutkunu Kazdağları’nın karlı güzelliklerin görmek için zorlu yolları aştı.
Özel donanımlı araçları ile zorlu bölgeleri keşfetmek için yollara düşen off roadçuların son günlerde Kazdağları’na gösterdiği ilgi dikkati çekiyor. Her gün onlarca off roadçu karlı yolları ve eşsiz doğa manzaralarını keşfetmek ve adrenalin yaşamak için Kazdağları’na geliyor.
Off roadçu Onur Sezer, bunun bir hayat tarzı olduğunu ifade ederek, “Kazdağları yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle adeta bir off road parkuruna dönüştü. Doğa ile iç içe bulunmak isteyen, araçları ile adrenalin yaşamak isteyen bir çok arkadaşımız bölgeye geliyor. Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’den meraklılar buraya gelip bu eşsiz tecrübeyi yaşamak istiyor” dedi.
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