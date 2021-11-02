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Ofise dönenlerin kurtarıcısı olacak kadın pantolon ceket takımı önerileri

01.11.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok iş yeri pandemi dolayısıyla evden çalışma düzenine geçmişti. Ancak son zamanlarda herkes yavaş yavaş ofislere dönmeye başladı. Dolayısıyla kadınlar için de "Ne giyeceğim?" sorunu başlamış oldu. Siz de ofiste klasik giyinmeyi seviyorsanız doğru adrestesiniz! Tam ofis havasına uygun harika pantolon ceket kombin önerilerimiz var. Gelin, birbirinden şık pantolon ceket takımlarını inceleyelim.

Ofise dönenlerin kurtarıcısı olacak kadın pantolon ceket takımı önerileri

Ofis ortamında çalışanlar bilir, genellikle şık ve klasik kıyafetler tercih edilir. Erkekler için pek sorun yok çünkü zaten takım elbise giyiyorlar. Ancak kadınların klasik giyimleri biraz daha detaylı. Kimisi pantolon ve bluz tercih ediyor. Kimisi ise pantolon ceket takımı yapmayı daha çok seviyor. Siz de pantolon ceket seven taraftaysanız ve ofis stilinizi bir tık daha ön plana çıkarmak istiyorsanız sizin için vereceğimiz takım önerilerini inceleyebilirsiniz. Gelin, en sevdiğimiz konudan, yani modadan konuşalım!

1. Kırmızı sevenler toplansın! Ateş eden bir takım geliyor

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Her dolapta mutlaka bulunması gereken bazı kıyafetler var. İşte onlardan biri de kırmızı renkli klasik pantolon ceket takımı! Sizin için önereceğimiz takım da her dolapta bulunması gereken bir model. İki düğmeli ve vatkalı bir ceket, altında ise kumaş ve rahat kesim bir pantolon... Yynuda Takım Elbise Seti, hem ofiste kullanabileceğiniz hem de şık bir ortamda giyebileceğiniz harika bir kıyafet. Üstelik kırmızı renkli takımımız yumuşacık kumaşıyla kendinizi her an rahat hissetmenizi sağlıyor.

Dolabınızda böyle kurtarıcı bir takımın olmasını istiyorsanız Yynuda Takım Elbise Seti'ni incelemek için tıklayabilirsiniz.

2. Bu kez takımımıza büstiyer de ekliyoruz! Giymeye kıyamayacaksınız

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Pantolon ceket takımının içine büstiyer modelleri çok yakışıyor. Şimdiki takımımız da pantolon, ceket ve büstiyerden oluşan üçlü bir model. Cn Novembersun Pantolon Ceket Büstiyer Takım, pembenin en tatlı tonunu taşıyor. Kalça hizasının biraz altında biten ceketi, boru paça pantolonu ve büstiyeri ile sizi çok şık göstereceğini düşünüyoruz. Ofiste, sevdiklerinde buluştuğunuzda ya da nikah gibi klasik tarzda giyinebileceğiniz etkinliklerde bu takımı tercih edebilirsiniz.

Esnek kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenize imkan tanıyan Cn Novembersun Pantolon Ceket Büstiyer Takım'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Siyah her zaman asildir ama bu takım bir başka!

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Siyahın asaletini kimse reddedemez. Hele ki takım modelimiz Setre Kadın Siyah Sivri Omuzlu Ceket Pantolon Takım ise. Bu takım, her zaman bulabileceğiniz bir model değil. Sivri yakalı ve cep detaylı kruvaze ceketi ile bilek boyundaki pantolonu, sizi her yerde çok daha şık gösterecek. Üstelik esnek kumaşı sayesinde gün boyu ofiste rahat etmenize imkan tanıyacak. Setre Kadın Siyah Sivri Omuzlu Ceket Pantolon Takım'la ilgili atlamamamız gereken bir detay daha var: Tabii ki yaka kısmındaki zincir detayı!

Setre Kadın Siyah Sivri Omuzlu Ceket Pantolon Takım'ı buradan satın alabilirsiniz.

4. Spor şıklığı sevenlere bambaşka bir ceket pantolon takımıyla geldik!

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Her zaman klasik giyinmek olmaz. Konseptimiz ofis şıklığı olsa da listemizde spor bir parçaya da yer vermek istiyoruz. Setre Yavruağzı Kruvaze Ceket Pantolon Takım, sizi spor şıklığı ile ön plana çıkaracak. Crop kesim kruvaze ceket, yüksek bel modelli ve bileğe doğru daralan bir pantolon ile buluşuyor. Belinde ve kolunda bulunan bant detaylar, takıma eşsiz bir görünüm kazandırıyor. Ceket ve pantolonun zikzak deseni ise takıma ayrı bir hava katıyor.

Siz de sıra dışı bir tarza sahip olmak istiyorsanız bu takımı hemen sepetinize atabilirsiniz.

5. Ofis şıklığının gözdesi, gri renk takım...

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Gri takım elbise de klasik diyebileceğimiz modellerden biri. Hem çok asil duruyor hem de kombinlenmesi çok kolay. Bu takımı siyah bir çanta ve siyah stilettolarla tamamlayarak çok daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yynuda Kıyafet Seti; tek düğmeli, uçları pileli ve hakim yaka bir ceket ile boru paça bir pantolondan oluşuyor. Bu takımdaki harika ceketin içine gömlek, kazak ya da şık bir bluz giymeyi tercih edebilirsiniz.

Severek giyeceğiniz ve dolabınızın kurtarıcı parçası olacak Yynuda Kıyafet Seti'ni incelemek ve satın almak için tıklayın.

6. Canlı renklere dayanamayanlar burada mı?

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Siz de canlı renklere karşı koyamıyor musunuz? O halde giymeye doyamayacağınız bir takım ile karşınızdayız: Funwave Kadın Günlük Blazer 2 Parça Takım! Takımımız harika bir blazer ceket ve bol paça pantolondan oluşuyor. Tek düğmeli ve derin V yakalı blazer ceket, cep görünümlü detaylara sahip. Takımın pantolonu ise bol ve uzun kesimiyle adeta rahatlığın yeni adresi. Takım, canlı sarı rengi ile çılgın tarzınızı ortaya koymaya hazır!

Funwave Kadın Günlük Blazer 2 Parça Takım'ı satın alarak göz kamaştıran bir stile kavuşmak için tıklayın.

7. Kruvaze ceket ve boru pantolonun üstüne tanımayız!

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Kruvaze ceket çok şık duran bir model, sizce de öyle değil mi? Bize katılıyorsanız size harika bir model önerisinde bulunacağız. Belamore Lavanta Ceket Pantolon Alt Üst Takım'ın ceketi kruvaze ve bel hizasından biraz daha uzun bir modele sahip. Takımın pantolonu ise bilek hizasında ve düz kesim olarak tasarlanmış. Önünüzü iliklediğinizde sizi çok daha havalı gösterecek Belamore Lavanta Ceket Pantolon Alt Üst Takım'ı giymeye doyamayacaksınız.

Yumuşacık kumaşı ve rahat kesimiyle gün boyu rahatlık sunan Belamore Lavanta Ceket Pantolon Alt-Üst Takım'ı buradan inceleyebilirsiniz.

8. Yeni moda crop ceket ve yüksek bel pantolon...

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Son zamanlarda crop model üstler çok beğeniliyor. Biz de crop kesimi ceket pantolon takımı ile buluşturan harika bir model önerisi ile geldik. Özel Tasarım Crop Ceket Pantolon Takım'ın derin V yakalı ceketi, göğüs hizasının hemen altında bulunan bir kurdele detayına sahip. Crop ceket, tabii ki yüksek bel ve bol kesim bir pantolon ile buluşuyor. Bu harika Özel Tasarım Crop Ceket Pantolon Takım'ın rengi ise petrol yeşili.

Hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplamaya hazırsanız Özel Tasarım Crop Ceket Pantolon Takım'ı buradan inceleyebilirsiniz.

9. Geniş paça ve uzun pantolon giymeyi seviyor musunuz? Bu takım efsane...

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Blazer cekete çok yakıştırdığımız bir pantolon varsa o da tabii ki geniş kesim ve yerlere kadar uzanan modeller! Öyle ki bu pantolon modelinde ayakkabılarınız bile görünmüyor. Bol olduğu için de ofis şartlarında rahat etmenize imkan tanıyor. Lapera Hardal Blazer Ceket Palazzo Pantolon Takım da tam olarak bahsettiğimiz türden. Takımın blazer ceketi biraz bol ve uzun olacak şekilde tasarlanmış. Pantolon ise palazzo dediğimiz geniş bir kesime sahip. Tam anlamıyla nefes kesen bu takımı giydiğinizde ofisin en şık kadını seçilebilirsiniz.

Lapera Hardal Blazer Ceket Palazzo Pantolon Takım'ı incelemek için tıklayın.

10. Herkesin dolabında klasik bir takım mutlaka olmalı!

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"Herkesin dolabında yer almalı." dediğimiz kurtarıcı parçalar vardır. Bunlardan biri de tabii ki beyaz klasik pantolon ceket takımı. YNUDA Kadın 2 Parça Takım, tam bu amaca hizmet eden bir ürün. Bu takımı ister ofiste ister bir yakınınızın doğum gününde ister özel bir buluşmada rahatlıkla giyebilirsiniz. Üstelik YNUDA Kadın 2 Parça Takım, esnek kumaşı ve yumuşacık dokusu sayesinde onu giydiğiniz andan itibaren rahat etmenizi sağlıyor. Metal aksesuarlı tek düğme tasarımı ve yan cepleri de cekete estetik bir görünüm katıyor.

YNUDA Kadın 2 Parça Takım'ı incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

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