Ofisinize yeni bir görünüm kazandıracak, en iyi ofis sandalyesi çeşitleri

Uzun süre bilgisayar ve masa başında olmak bel, sırt ve boyun ağrılarını beraberinde getirir. Ancak ergonomik ve konforlu bir ofis sandalyesi kullanmak, daha rahat bir çalışma ortamı sağlar. Hem çalışma odanıza çok yakışacak ve adeta yeni bir görünüm katacak hem size rahat çalışma saatleri sunacak birçok ofis sandalyesi bulabilirsiniz. Siz de ofisinizin havasını değiştirecek şık ve ergonomik bir çalışma sandalyesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. En iyi modelleri sizler için listeledik. Gelin, birlikte göz atalım.

Ofis sandalyesi alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Oturma şeklinize uyum sağlayan ve belinizi kavrayan bir ürünü tercih ederek bel ağrılarının önüne geçebilirsiniz.

Kilonuza uygun modelleri uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Kol, bel, boyun ve oturma kısımları ayarlanabilen ürünler; gün boyu rahat etmenize yardımcı olur ve ağrıları minimuma indirir.

Kendi etrafında dönme özelliği bulunan sandalyeler, ofis içinde rahatça hareket etmenizi sağlar.

Nefes aldıran kumaştan üretilen ve fileli sırt kısmı olan modeller, terlemenizi engelleyerek konforlu bir kullanım sunar.

Plastik tekerli ürünleri tercih ederseniz ofisinizde parkeleri çizmeden rahatça kullanabilirsiniz.

1. İddialı bir görünüme sahip Ömür Ofis Sandalyesi

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En iyi ofis sandalyesi araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan Ömür Ofis Sandalyesi, ergonomik tasarımı ile ofiste gün boyu konforlu bir şekilde çalışmanıza yardım eder. 360 derece dönebilen tekerleri sayesinde hareket özgürlüğü sunan ürünün orta sertlikteki süngeri, her an rahat etmenizi sağlar. Belinizi kavrayan sırt kısmıyla konfor vadeden ofis sandalyesinin plastik ayakları zemini çizmez. Çift kollu tilt mekanizması sayesinde ürünü boyunuza göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ayrıca geriye de eğilebilen ürünü kolayca istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Sağlam yapıdaki ofis sandalyesini uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

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2. Konforlu bir kullanım sunan Yağmur Ofis Sandalyesi

En iyi ofis koltukları arasında kendine yer bulan Yağmur Ofis Sandalyesi, şık görünümü ile ofisinize yepyeni bir hava katar. Fileli ve terletmeyen kumaşı sayesinde konforlu bir kullanım sunan ürün, bel boşluğunuzu dolduran yapısı ile omurga üzerindeki baskıyı azaltır. 360 derece dönebilen tasarımı sayesinde ofis içinde rahatça hareket edebilirsiniz. Ortopedik poliüretan iskelet, vadettiği konforla daha az yorulmanızı sağlar. Çift kol mekanizmasıyla geriye doğru yatırılabilen ve yükseklik ayarı yapılabilen ofis sandalyesini istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Plastik malzemeden üretilen ayaklar, sıvı ve nem temasından etkilenmez. Kiloya uygun olarak ayarlanabilen ürün, şık tasarımıyla göz doldurur.

3. Vücut yapınıza uyum sağlayacak Exofcer Ofis Sandalyesi

Ofis sandalyesi tavsiyelerinde sıradaki ürün olan Exofcer Ofis Sandalyesi, maksimum 150 kg taşıma kapasitesine sahip. Sandalye, hava geçiren yapısı ile terlemenizi engeller. Poliüretan malzemelerden üretilen model, çevreye zarar vermez. Yüksek yoğunluklu sünger, yumuşak yapısı ile ofiste çalışmanız için konforlu bir alan oluşturarak performansınızın artmasını sağlar. S şekli ile vücut yapısına tam olarak uyum sağlayan ofis sandalyesi, bel ve sırt ağrılarının oluşmasını engeller. Islak bez ile kolayca temizlenebilen ürünün plastik ayakları parkeleri çizmez. Dayanıklı materyallerden yapılan ofis sandalyesi, uzun süreli bir kullanım olanağı sunar.

4. Cesur tarzı ile XINYUDAGE Ofis Sandalyesi

Cesur tarzını ofisine yansıtmak isteyenlerin bayılacağı XINYUDAGE Ofis Sandalyesi, pembe rengiyle beğeni kazanır. En iyi ofis koltuğu markaları arasında gösterilen ürün, çelik metal çerçeveleri sayesinde uzun süre size eşlik eder. Yumuşak oturma süngeri ile gün boyu rahat bir kullanım sunar. Ürünün sırt kısmını dilediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Dönebilen mekanizması ile hareket özgürlüğü sunan ofis sandalyesinin plastik ayakları zemine zarar vermez. Ayak koyma aparatı ile uzanmanıza imkan verir. Ekstra sırtlık ile belinize destek veren ürün, sırt ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur. Ürün, ofis dışında çalışma ve oyun sandalyesi olarak da kullanılabilir.

5. Boynunuza destek veren Cedric Ofis Sandalyesi

Sağlam ofis sandalyesi arayanların mutlaka bakması gereken Cedric Ofis Sandalyesi, yüksek kaliteli plastik ayakları sayesinde bir yerden bir yere rahatça hareket ettirilebilir. Üstelik bu sırada zemine zarar vermez. Ayarlanabilen bel desteği sayesinde omurga üzerindeki baskıyı azaltır. PU ped kolçağını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Baş kısmını ihtiyacınız doğrultusunda ayarlayarak boynunuza destek verebilirsiniz. Ofis masanıza uygun olarak ayarlayabileceğiniz sandalye boyu ile konforlu bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çalışırken ihtiyaç duyduğunuz rahat ortamı oluşturacak ofis sandalyesi, daha verimli çalışmanıza destek verecek.

6. Ofis içinde şekerleme yapmanıza imkan verecek FlowerW Ofis Sandalyesi

Kaliteli ofis sandalyesi araştırmasında bir sonraki tavsiyemiz olan FlowerW Ofis Sandalyesi, 360 derece dönebilen yapısı ile ofis içinde rahatça hareket etmenize yardım eder. PU kumaştan üretilen sandalye, yumuşak dolgusu ile gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Yükseklik ayarı sayesinde sandalyeyi masanıza ya da bilgisayarınıza uygun konuma getirebilirsiniz. Entegre bel desteği ile omurgaya binen yükü azaltan ürün, sırt ağrılarının oluşmasını engeller. 90-155 derece arasında geriye yasalanabilen sırt kısmı ve alt taraftan açılan ayak koyma aparatı ile mola saatleri arasında bir süre dinlenmenize imkan verir. Kilitleme sistemi, yatak durumundayken sandalyenin kapanmasına ya da devirmesine izin vermez.

7. Ergonomik tasarımı ile PROMECITY Ofis Sandalyesi

63,5 cm x 63,5 cm x 110 cm boyutundaki PROMECITY Ofis Sandalyesi, ergonomik tasarımı ve sırt desteği ile omurga üzerindeki baskıyı azaltır. Fileli sırt kısmıyla iyi bir hava akışı sunan ürün, terlemenize engel olur. Bu sayede ofisteki çalışma saatleriniz boyunca konforlu bir alan oluşturur. Ayarlanabilen sırt kısmı, ürünü ideal oturuşunuza uygun konuma getirmenizi sağlar. Ofis sandalyesinin kollarını ister açık ister kapalı olarak kullanabilirsiniz. Plastik ayaklar, ürünün yere sağlam basmasını sağlayarak kaymasını önler. Tekerler ise zemine zarar vermez. Kaliteli malzemelerden üretilen sandalye, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

8. Terletmeyen yapısı ile ZHENWULU Ofis Sandalyesi

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Ofisinize hoş bir görünüm kazandıracak ZHENWULU Ofis Sandalyesi, 5 yıldızlı ayakları ile yeri sağlam bir şekilde kavrar. Bu sayede ürünün devrilmesinin önüne geçer. Ürünün plastik tekerleri, parkeleri çizmez. Kavisli bel desteği ile beldeki boşluğu doldurur. Böylece omurgaya binen baskıyı azaltarak sırtta ağrı oluşumunu önler. Arka kısmıyla ısıyı dağıtmaya yardımcı olan ürün, nefes aldırdığı için terletmez. Dolgulu sandalye, rahat bir çalışma ortamı sunarak verimli bir gün geçirmenizi sağlar. 360 derece dönebilen tasarımı ile hareket özgürlüğü sunan ofis sandalyesinin 3 gazlı yükseltme koluyla yüksekliğini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

9. Uzun süre size eşlik edecek OFİSCİTY Ofis Sandalyesi

Ofisinde yenilik isteyenlerin dikkatine! Sıradaki tavsiyemiz aradığınız değişiklik olabilir. OFİSCİTY Ofis Sandalyesi, çalışma alanınıza yeni bir hava katar. 360 derece dönebilen yapısı ile ofis içinde rahatça hareket etmenizi sağlar. Amortisör sistemi ile yüksekliği en kısa sürede istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Ürün, fileli kumaşı sayesinde terletme yapmaz. Bu sayede gün boyu rahat bir kullanım sunarak performansınızın artmasına yardımcı olur. Yüksek kalite DNS süngeri sayesinde uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sunar. Silinebilen kumaşı sayesinde ıslak bez ile kolayca temizlenebilir. Çevre dostu ürünün tekerleri zemine zarar vermez.

10. Çalışma verimliliğini artıran Decofis Ofis Koltuğu

Çalışma alanınıza konfor ve şıklık getirecek Decofis Ofis Koltuğu, verimliliğinizi arttırmanıza yardım eder. Yüksekliğini istediğiniz düzeyde ayarlayabileceğiniz ürün, rahat bir oturuş için gereken desteği sağlar. Fileli sırt kısmı sayesinde hava akışı sunan ofis koltuğu terletme yapmaz. Arkaya yaslanabilen ürünü duruşunuza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Plastik 5 yıldızlı ayaklar, yeri doğru şekilde tutarak ürünün devrilmesini engeller. Tekerler ise rahatça hareket etmenizi sağlar. Ayrıca plastik olduğu için zemine zarar vermez. Ofis koltuğu, ıslak bez ile kolayca temizlenebilir.



