Ofisinizin havasını bir çırpıda değiştirip modern hava katacak en iyi ofis masaları

Ofisinizi dizayn etmekte zorlanıyor ve nasıl bir ofis masasına ihtiyacınız olduğuna karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz! Ofis masası tercih ederken büyüklüğü, kullanışlı oluşu, takım şeklinde üretilmesi gibi birçok etkene dikkat edebilirsiniz. Ofis masası en ucuz olan modelleri de tercih edebilirsiniz, en pahalı olan modelleri de. Tüm bunların yanında asıl önemli olan şey kesinlikle masanın size yeterli olması. Sizin için en iyi ofis masasından en ucuz ofis masasına kadar birçok ürünü listeledik!

1. Tasarımı ve kullanış kolaylığı ile ön plana çıkan: Soges Çalışma Masası

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L şeklinde tasarlanmış olan Soges Çalışma Masası, ergonomik tasarımıyla kullanım rahatlığı sunarken aynı zamanda rahat çalışma imkânı sağlıyor. Genişliği ve büyüklüğü sayesinde üzerine bilgisayar, kulaklık, defter ya da kalem gibi birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Çizilmelere karşı dayanıklı olan Soges Çalışma Masası'nı uzun süre kullanabilirsiniz. Açık tondaki tasarımı sayesinde ofisinizi ferah şekilde dizayn edebilirsiniz. Beyaz ve ahşabın iç açıcı görüntüsünü kullanarak ofis odanızı daha geniş gösterebilirsiniz. Çalışmaktan zevk alacağınız ve severek kullanacağınız Soges Çalışma Masası'nda keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

2. Kullanışlı toplantı masası arayanlar için: AkrOfis Toplantı Masası

AkrOfis Toplantı Masası ergonomik tasarımı ve kullanışlı yapısı ile ön plana çıkıyor. Antrasit renginin şıklığını yakalayabileceğiniz AkrOfis Toplantı Masası'nı yüksek kalitesi sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. 12 kişinin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan AkrOfis Toplantı Masası ile şirket görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Büyük tasarımı sayesinde birçok insan aynı anda rahatça çalışabilir. Kalabalık ofislerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bu büyük ofis masası, toplu çalışma alanlarında da gönül rahatlığıyla kullanılabilir. İş ortamını ferah ve düzenli hâle getirecek olan AkrOfis Toplantı Masası ile maksimum verimin tadını çıkarabilirsiniz.

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3. Yurudesign Ofis Takımı'nı tercih ederek tek seferde uyumu yakalayabilirsiniz

Kitaplıktan çalışma masasına kadar birçok ürünü bir araya getiren Yurudesign Ofis Takımı; kaliteyi ve konforu iş hayatınıza getiriyor. Ofis masası takımına bilgisayarınızı, ofis ve kırtasiye malzemelerinizi kolayca sığdırabilirsiniz. Dolaplı tasarımı sayesinde önemli dosyaları dolap içlerine koyabilirsiniz. Aynı zamanda kütüphaneye sahip ürüne şık bibloları ya da okumaktan zevk aldığınız kitapları, elinizin altında olması gereken iş dosyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Ergonomik ve kullanışlı tasarımı ile ön plana çıkan Yurudesign Ofis Takımı ile kaliteyi hissedebilirsiniz.

4. Farklı tarzdaki Uzay Ofis Steps Toplantı Masası'nı tercih ederek iş alanınızı güzelleştirin

Farklı tasarımlı eşyaları kullanmayı seviyorsanız Uzay Ofis Steps Toplantı Masası tam size göre! Üçgene benzeyen yapısıyla ön plana çıkan ofis masası iki kişinin rahatça ve verimli kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. En iyi ofis masası olmaya aday Uzay Ofis Steps Toplantı Masası, beyaz ayakları ve ahşap rengi ile sadeliği ofisinize getiriyor. Masayı dayanıklı ve kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ofisinizde hem kullanışlı hem tarz bir masa istiyorsanız Uzay Ofis Steps Toplantı Masası aradığınız ürün olabilir. Ofis masası kurulumu kolay bir ürüne ihtiyacınız varsa Uzay Ofis Steps Toplantı Masası'nı tercih edebilirsiniz.

5. Fonksiyonel tasarımı ile ön plana çıkan: Weblonya Çalışma Masası

Hem uygun fiyatlı hem birçok işlevi bir arada gerçekleştirebileceğiniz bir masa arıyorsanız Weblonya Çalışma Masası'nı tercih edebilirsiniz. Ürün, dikdörtgen tasarımı ile bir masadan fazlasını sunuyor. Sağ alt kısmında defter, kitap, dosya ya da kırtasiye gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz iki adet raf bulunuyor. Bu sayede hem kitaplık hem masa işlevini gören Weblonya Çalışma Masası kullanışlı oluşu ile ön plana çıkıyor. Ayakları metal tasarım olan ofis masası uzun süre dayanıklılığını ve yeni görüntüsünü koruyor. Severek kullanacağınız Weblonya Çalışma Masası ile iş hayatınızı daha keyifli hâle getirebilirsiniz!

6. Eymense Ofis Masası ile modern tarzı ofisinizde de yakalayın

Evinizin dekorasyonuna verdiğiniz önemi ofisiniz için de veriyorsanız Eymense Ofis Masası ile modern tarzı yakalayabilirsiniz. Dikdörtgen olarak tasarlanan ofis masası birden fazla insanın bir arada çalışabileceği büyüklükte üretiliyor. Ofis masası ölçüleri şu şekilde; derinliği 80 cm, yüksekliği 75 cm ve genişliği de 200 cm. Ofis masası yapımında materyal olarak ise suntalam kullanılıyor. Toplantı masası olarak da tercih edebileceğiniz Eymense Ofis Masası'nın özellikle ayak tasarımı dikkat çekiyor. Modern tarzı ve ferahlığı ofisinize getirecek olan Eymense ile kaliteli iş hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Çalışanlarınıza maksimum konfor sağlayarak daha fazla verim elde edebilirsiniz. Bir ofis masasından fazlasını sunan Eymense ile başarılı günlere adım atabilirsiniz.

7. Plusaksesuar Ofis Masası ile ahşabın ayrıcalığını ofisinizde de yaşayın

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Ahşabın şıklığını ofisinize getiren Plusaksesuar Ofis Masası %100 çam ağacından üretiliyor. Doğal olan ofis masasının tasarımında suntalam ya da MDF yer almıyor. Böylelikle ofisinizde doğallığı yakalayabilirsiniz. Geri dönüştürülebilir olan Plusaksesuar Ofis Masası ile çevreyi koruyabilirsiniz. Doğal ahşap olduğu için dayanıklı ve uzun yıllar kullanılabilir. Ofisinizde ahşap ürün kullanarak nem oranını düşürebilir ve mantar, bakteri ya da böcek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Astım hastası olan çalışanlarınız için daha rahat çalışma ortamı sunabilirsiniz. Ahşabın şıklığını ve konforunu ofisinizde hissedebilirsiniz. Ofis masasını temizlerken kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

8. Rahat çalışabilmek için Adetto Granat Ofis Çalışma Masası'nı tercih edin

Adetto Granat Ofis Çalışma Masası, geniş ve ferah bir çalışma ortamı sunuyor. Açık renkleri kullanarak ferah bir çalışma ortamı oluşturmak istiyorsanız Adetto'yu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Beyaz rengi ile ön plana çıkan ofis masası çevreye ve sağlığa zarar vermeyen maddelerden üretiliyor. Adetto Granat Ofis Masası minifiks ve kavela bağlantısına sahip olduğu için dilediğiniz zaman sökebilir ve takabilirsiniz. Geniş tasarımı sayesinde bilgisayarın yanı sıra dosyalık, ajanda, kalemlik, kâğıt, kupa, biblo, çerçeve gibi ofis kırtasiyesi eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Adetto ile ayrıcalığın tadını ofisinizde çıkarabilirsiniz.

9. Yurudesign Ofis Masası Seti ile ofisinizdeki uyumu tek seferde yakalayın

Yurudesign Ofis Masası Seti ile çalışma alanınızı güzelleştirin! Çalışma masası ve sehpası ile ofis odanızı şık hâle getirebilirsiniz. Kolayca kurabileceğiniz Yurudesign Ofis Masası Seti ile konforu iş yerinizde hissedebilirsiniz. İstediğiniz zaman sökebilir ve dilediğiniz odaya tekrar kurabilirsiniz. Ofisinizde kahverengi ve grinin uyumunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz çalışma sandalyenizi ve konuk sandalyenizi krem tonlarında seçerek ferah ve dikkat çekici bir ofis odası hazırlayabilirsiniz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz Yurudesign Ofis Masası Seti'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. Farklı tasarımı ile ön plana çıkan Alpino Star Kristal Masa Takımı'nı tercih edin

Yuvarlak ve dikdörtgen tasarımıyla Alpino Star Kristal Masa Takımı ofisinizi şık hâle getiriyor. Beyaz rengi ile ön plana çıkan masa takımında 2 tane çekmece bulunuyor. Bu sayede hızlı ulaşmanız gereken dosyalarınıza kolayca ulaşabilir ve işinizi aksatmadan yapabilirsiniz. Geniş tasarımı sayesinde bir tarafına bilgisayarınızı koyabilir diğer tarafta ise rahatça çalışabilirsiniz. Aynı zamanda masası ile beraber gelen kütüphaneye iş dosyalarınızı, içinizi açan bibloları, defter ya da kitaplarınızı koyabilirsiniz. Ofisinizde şıklığın ve ferahlığın tadını çıkarabilirsiniz. Alpino Star Kristal Masa Takımı ile kaliteli çalışma yaşamının tadını çıkarabilirsiniz.