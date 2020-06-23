Ofiste Çalışırken Yapabileceğiniz Egzersizler

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, dengeli beslenmekte ve spor yapmakta saklıdır. Spor ve doğru beslenme bir araya geldiğinde daha verimli, daha enerjik hissetmek kaçınılmaz hale gelir; hayat kalitesi artar. Günler daha keyifli olur, geleceğinize yatırım yaptığınızı hissedersiniz. Siz de bütün bunların bilinciyle yediklerinizi özenle organik ürünlerden seçiyor, dengeli ve düzenli besleniyor olabilirsiniz. Belki de çoktan iş çıkışlarında gitmek üzere spor salonuna üye oldunuz ya da sabahları düzenli olarak kilometrelerce yürüyorsunuz.

Sağlıklı yaşam için tüm kuralları eksiksiz uygularken, neredeyse tüm gününüzü geçirmekte olduğunuz ofis ortamının sağlığınıza etkileri üzerine düşündünüz mü? Hem tüm gün masa başında oturmanın fiziksel ve ruhsal zararlarından arınmak hem de daha fit olmak için yapmanız gereken ofis egzersizleri olduğunu biliyor muydunuz?

Ofiste Yapılabilecek Egzersizler

1. Ofisinizi gözden geçirin

Egzersizlere başlamadan önce tüm ofisi etraflıca gözden geçirin. İşe çalışma masanız ve sandalyenizle başlayın. Pencerelere ve havalandırmaya kadar tüm detaylara dikkat edin.