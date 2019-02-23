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OGC'den AA'ya iki ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2018 Yılı Basın Ödülleri töreninde, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ve muhabir İbrahim Erikan ödüle layık görüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) 2018 Yılı Basın Ödülleri töreninde, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ve muhabir İbrahim Erikan ödül aldı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen ödül törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, kurum temsilcileri ile yerel ve ulusal medyadan davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Coşkun, şehrin problemlerinin çözümü noktasında sürekli istişare içinde oldukları OGC'nin düzenlediği ödül töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu vesile ile kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, bizlerle vatandaş arasındaki eşitliği sağlayan ve hepimizin müşterek sesi olan tüm basın mensuplarını kutluyorum. Böylesi çapta bir ödül töreni gerçekleştiren OGC yönetimini de ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, 29 yıllık köklü bir cemiyet olduklarını söyledi.

OGC olarak dinamik kalmaya ve çok çalışmaya önem verdiklerini dile getiren Avcı, "Osmaniye'nin il olmasında, kentimize organize sanayi kazandırılmasında ve bunun gibi etkinliklerde önemli katkılarımız oldu. Bu nedenle benden önceki cemiyet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Gecede "Gökhan Erkmen Özel Ödülü"nü AA Adana Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden İbrahim Erikan alırken "Osmaniye'ye katkı sunanlar" dalında ise AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ödüle layık görüldü.

Ödülü kendisine layık gören OGC'ye AA adına teşekkür eden Firik, "Osmaniye'nin bizim için ayrı bir önemi var. Bu şehir, terörle mücadelede en fazla şehit veren kent olması nedeniyle bizim için çok değerli. Bugün burada, bu şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Ödül töreninde "Yılın enleri" kategorisinde ise Habertürk'ten Ceren Bektaş, Akşam gazetesinden Özkan Tamirak, TRT'den Erdoğan Arıkan ve Canan Reçber, Milat gazetesinden Serdar Arseven ve Neşet Gündoğdu ile Star gazetesinden Ahmet Gemici ve Ömer Ekinci ödül aldı.

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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti

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