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ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

03.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 102. EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
  1. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) seçme sınavı ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. 30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı'nın açıklanacağı tarih ise belli oldu. İşte ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklanma tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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