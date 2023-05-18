ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023: EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Egm.gov.tr 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları ekranı

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren kişiler tarafından merak edildi. 30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları için kritik haftaya girildi. ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi Egm.gov.tr'de erişime açılacak. İşte, 102. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



