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ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

18.03.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. 27 Şubat Pazar günü yapılan sınavın ardından vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

ÖGG sınavı (Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayında yapıldı. Sınava katılan adayların özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. Bu kapsamda ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Mart Salı günü ÖGG sınav soruları ve cevaplarının paylaşılmasının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanmasının beklendiği tarih 18 Mart Cuma günü olarak belirtildi.

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

EGM ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.

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