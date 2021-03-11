ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, 20 Şubat’ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavının cevap anahtarı ve soruları 23 Şubat tarihinde EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı. ÖGG sınavı sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sınav sonuçlarına itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2021 Cuma günü, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak. Sınavın 12 Mart Cuma günü kaçta açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Adaylar sınav sonuçlarını öğrendikten sonra dilerlerse ÖGG sınav sonuçlarına itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖGG sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar, Halkbank şubelerinden veya Halkbank ATM’lerinden 15 TL’lik sınav itiraz ücretini yatırarak, sonuçlara itiraz edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün(EGM) yaptığı açıklama şu şekilde; “4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.”



