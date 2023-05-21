ÖGG SINAV TARİHİ 2023: 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2023 EGM takvimi ile sınav tarihi belli oldu

ÖGG 103. dönem sınav tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yazılı sınava katılacak kişilerin ödeyeceği tutar belli oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı için silahsız sınav türüne girecekler 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türüne girecekler 300 TL ödeme yapılacak. İşte, 103. dönem ÖGG sınav tarihi...
EGM tarafından yayımlanan takvime göre; 103. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.
EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme sınav sonuçlarını 7 Temmuz tarihinde erişime açacak.
Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 300 TL sınav giriş ücreti alınacak. Bu ücretler, 22 Mayıs tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 26/05/2023tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacak. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacak.