ÖGG SINAV TARİHİ 2023: 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2023 EGM takvimi ile sınav tarihi belli oldu

ÖGG 103. dönem sınav tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yazılı sınava katılacak kişilerin ödeyeceği tutar belli oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı için silahsız sınav türüne girecekler 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türüne girecekler 300 TL ödeme yapılacak. İşte, 103. dönem ÖGG sınav tarihi...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

dönem ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

EGM tarafından yayımlanan takvime göre; 103. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.

103. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme sınav sonuçlarını 7 Temmuz tarihinde erişime açacak.

ÖGG SINAV ÜCRETİ 2023

Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 300 TL sınav giriş ücreti alınacak. Bu ücretler, 22 Mayıs tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 26/05/2023tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacak. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacak.

