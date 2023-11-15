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ÖGG sınavı ne zaman? EGM ile 106. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Yılın son sınavı!

15.11.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenecek olan ÖGG sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Birçok kişi silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi olmak için sınava girecek. Peki, 105. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023'ün son ÖGG sınavı ile ilgili detaylar...

ÖGG sınavı ne zaman? EGM ile 106. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Yılın son sınavı!

ÖGG sınav tarihi merak edildi. 105. ÖGG sınavına girecek olan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere silahsız özel güvenlik sınav notu en az 60 olan adaylar başarılı oluyor. Hazırlıklarını sürdüren kişiler "105. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak??" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. İşte detaylar...

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ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak.

106. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.

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ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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