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  4. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 102. Özel Güvenlik sınavı en zamana ertelendi? 2023 Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi!

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 102. Özel Güvenlik sınavı en zamana ertelendi? 2023 Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi!

02.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınavının ne zaman yapılacağı, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremleri sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, ÖGG ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 102. ÖGG sınavı ne zamana ertelendi? İşte, 2023 Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 102. Özel Güvenlik sınavı en zamana ertelendi? 2023 Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi!

ÖGG sınav tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere ÖGG sınavı ertelendi. 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavına dair yayımlanan duyuru sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. 102. ÖGG sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ÖGG NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavı ertelendi. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan'da yapılacak.

ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sınava ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır."

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