KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Eylül ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Oğlak Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Zihninizde, günlük yaşamınızda ve genel olarak hayatınızda ikilemleri yaratacak bu transit, ay boyunca değişken bir ruh hali getirebilir. Sıkılganlıklar artabilir, yaşamınızda yeni bir evreye geçmek isteyebilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

9 Eylülde Mars retroya başlıyor, ay boyunca retro olacak. Bu retrodan en çok etki alan burçlardan biri siz olurken, iç dünyanızı çok daha hareketli kılacak. Bu da size zaman zaman cesaret ve aksiyonu zaman zaman öfke ve kontrolsüzlüğü verecek. Bu yüzden ayın geri kalanında kendinizi, tavırlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmeli, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamalısınız. Bilinçaltı travmaları ve deneyimleri bugünkü eylemlerinizi doğrudan etkiliyor olacak. Bu sebeple karşınıza gelecek olaylara salt deneyim olarak bakmamalı, özünde sizinle ilgili tarafları bulmaya çalışmalı, bilinçaltındaki kodlarınızı çözümlemeye çalışmalısınız.

Aile ilişkilerinde agresyon ve tartışmaları getirebilecek bu retroda, ev içinde gerilim aniden yükselebilir fakat hızlıca çözülebilir. Sorunlara karşı geri dönülmez tepkiler vermek yerine her zaman önce sakinleşmeli ve duraksamalısınız.

Gel gitli ilişkilerde ise bu retro kesin ve net sonuçlanmaları getirebilir. Nihai kararlar verilebilir. Köklü sorunlara sahip ilişki ve evliliklerde ayrılık ve mesafeleşme söz konusu olabilir. Bu ise çoğunlukla sizin kararınız, sizin eylemlerinizle olacaktır.

Yalnızlar ay içerisinde geçmişe gidebilir, geçmişe özlem duyabilir. Yanlış ilişkilerden, zaafların esiri olmaktan, iradesizlikten kaçınmalısınız.

17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle bu tarih civarında ani netleşmeler, ani sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Bir özgürleşme, hafifleme olabilir. Bazı aşk ilişkileri bu tarih civarında sonlanabilir. Bu tarih civarında geçmişten gelen kişilerle geçici yakınlaşmalar olabilir.

6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçerek finansal konularda güçlenme durumunu getirecek. Birikimlerden ve riskli yatırımlardan kazançlar gündeminize gelebilir. Finansal konularda şans enerjisi daha güçlü çalışabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Akrep burcu aylık burç yorumu Eylül 2020 Akrep burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Haftalık burcunuz ne söylüyor?
Haftalık burcunuz ne söylüyor?
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Terazi burcu aylık burç yorumu Ağustos 2020
Terazi burcu aylık burç yorumu Ağustos 2020
Ağustos Aylık burç yorumları
Ağustos Aylık burç yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları!
Eylül ayında sizi neler bekliyor?
Balık burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Balık burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
Kova burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Kova burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
Yay burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Yay burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Akrep burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
Terazi burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları
Terazi burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.