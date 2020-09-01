Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Zihninizde, günlük yaşamınızda ve genel olarak hayatınızda ikilemleri yaratacak bu transit, ay boyunca değişken bir ruh hali getirebilir. Sıkılganlıklar artabilir, yaşamınızda yeni bir evreye geçmek isteyebilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

9 Eylülde Mars retroya başlıyor, ay boyunca retro olacak. Bu retrodan en çok etki alan burçlardan biri siz olurken, iç dünyanızı çok daha hareketli kılacak. Bu da size zaman zaman cesaret ve aksiyonu zaman zaman öfke ve kontrolsüzlüğü verecek. Bu yüzden ayın geri kalanında kendinizi, tavırlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmeli, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamalısınız. Bilinçaltı travmaları ve deneyimleri bugünkü eylemlerinizi doğrudan etkiliyor olacak. Bu sebeple karşınıza gelecek olaylara salt deneyim olarak bakmamalı, özünde sizinle ilgili tarafları bulmaya çalışmalı, bilinçaltındaki kodlarınızı çözümlemeye çalışmalısınız.