Oğlak burcunda Plüton retrosu! 24 Nisan-3 Ekim

24 Nisan Çarşamba günü Plüton retrosu Oğlak burcunda başlıyor. Yaklaşık beş ay sürecek Plüton’un retro hareketi 3 Ekim’de sona erecek. Plüton’un diğer gezegenlere göre daha az tanınır olmasından ötürü önce kendisi hakkında bilgilendirmek faydalı olacaktır. Plüton da Uranüs ve Neptün gibi geç keşfedilen üç gezegenden bir tanesidir. Bu üçlü keşfedilene kadar Satürn’den ötesi bilinmiyordu. Bu gezegenlerin hareketlerinin yavaş ve dolayısıyla da bir burçta uzun süre kalması, her birey için doğduğu anda ayrı bir özellik taşımaz. Sadece doğum haritalarında bulundukları evlerde ve yaptıkları açılarla kalitelerini ortaya çıkarırlar. Örneğin 1985 senesinde doğan birinin de Plüton’u Akrep burcundadır, 1993 senesinde doğan birinin de. Bu sebeple aslında Plüton, Neptün ve Uranüs toplumları ilgilendiren dönüşümler yaşatırlar. Bu gezegenlerden biri burç değiştirdiğinde dünyada yeni bir dönem başlar. Kısacası bu üç gezegene “jenerasyon gezegenleri” de denir. Kısa süre önce Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesini örnek verebiliriz. 7 sene boyunca Boğa burcunda kalacak Uranüs’ün dünyada ekonomik alanda yenilikler ve değişimler yaşatacağını söylemiştik. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay... Yılda bir kez oluyor! Artık değişim vakti geldi Burcunuzu okumadan güne başlamayın! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor

Plüton mitolojide yer altı tanrısı olarak tasvir edilir. Ölüm ve ölümden sonraki yaşamla bağdaştırılır. Köklü ve güçlü değişimleri simgeler ama bu bir Uranüs gibi değildir. Adeta küllerinden doğmaktır bu değişim. Psikolojik olarak ele alırsak önce en dibe vurup sonra yeniden doğmaktır gibi düşünebiliriz. Korkuların, en saklı duyguların yeridir. Cinsel arzular da Plüton’un konusu olabilmektedir. Ama Plüton gibiler için bu budur ya da değildir gibi somut net bilgiler söyleyemeyiz. Çünkü soyut tarafları daha fazladır. Özellikle Plüton’da bilinçaltı daha fazla ön plana çıkar. Güç gösterilerini seven bir gezegendir. Hatta gezegen demişken Plüton ile ilgili bilim dünyasında çok fazla tartışma vardır. Bazı bilim insanları gezegen kabul ederken bazıları ise bunu kabul etmemektedir. Tam anlamıyla gezegen niteliği taşıyacak özellikleri göstermemesi halen bilim insanlarını bu konu hakkında ikiye bölmektedir. Plüton’un evrensel etkilerinden bahsederken aynı burçta Satürn’le kavuşacağını da unutmamak gerekir. Satürn de 30 Nisan’da retro hareketine başlayacağından bu kavuşma 12 Ocak 2020’ye kalsa da şu an bile bu iki gezegen birbirine yaklaştıklarında devletler arasında neler olduğuna her gün şahit oluyoruz. Dünyada süper güç olarak gördüğümüz ülkeler değişmeye başlayacaktır. Devlet yönetimlerinde, ülkeler arası ilişkilerde dengeler değişecektir. Tabii ki temennimiz dünya liderlerinin bu görünümü pozitif olarak kullanmak istemeleri olmalıdır. Küllerinden doğmak derken belki de dünyanın gidişatını düzeltmek, yaşanabilir bir dünya adına devletler güç birliği yapabilirler.

Plüton Akrep burcuyla bağdaştırılır. Akrep burcunun yöneticisidir demektense Mars’la beraber katkıda bulunur desek daha doğru olur. Akrep burcunun esas yöneticisi ise Mars’tır. Günümüzde bunu Mars’ın yanına Plüton’u da belirterek aktarıyoruz. Plüton retro zamanları kontrol ve güç çekişmeleri ortaya çıkar. Bu her konuda başımıza gelebilir. Yeri geldiğinde sevdiğiniz kişiyi kontrol etme çabasıyla güç kavgası yaşarsınız. Yeri geldiğinde de iş ortamınızda yöneticinizle aranızda ego savaşları yaşanabilir. Plüton’un Oğlak burcunda retro hareketinde olması bize daha çok bu güç savaşlarını kariyer hayatımızda deneyimleyebileceğimizi gösteriyor. Plüton’un en dikkat edilmesi gereken tarafı ise her şeyi yakıp kül etme özelliğidir. Yani bu güç savaşlarında ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmezsek ciddi anlamda bir daha geri dönüşü olmayabilir. Hırslarımız, intikam alma duygularımız hiç olmadığı kadar ön plana çıkabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi Plüton’un doğduğumuz andaki burcundan ziyade yerleşimi önemlidir. Ama şu an olduğu gibi retro hareketine başlaması veya zamanı geldiğinde burç değiştirmesi belirli konularda her burcu etkiler. Bu farkı iyi ayırt etmemiz gerekir.

Aşağıda kısaca her burç ile ilgili Plüton retrosunda hangi konuların ön plana çıkabileceğini okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Diğer gezegenler kadar hızlı bir etki yapmasa da 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir. BOĞA 3 Ekim tarihine kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Fazla hırsla yola çıkarsanız güzel gidecek bir olayı tersine çevirebilirsiniz. İKİZLER 3 Ekim’e kadar maddi konularda çok fazla hırs yaptığınızda getiriden çok götürüsünün olacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. YENGEÇ 3 Ekim tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda kontrolcü tavrınız yer yer partnerinizle tartışmalara yol açabilir. Kıskanç tavırlar göstermenizin ilişkinizi yıpratmamasına dikkat edin. ASLAN 3 Ekim tarihine kadar hırslarınızın kurbanı olmamak için iş hayatınızda her zaman sakin ve ılımlı gözükmeye çalışın. Agresif bir anınızda güzel gidebilecek kariyer hayatınızı tersine çevirmeyin. Sağlık probleminiz varsa bu dönem ihmal etmemenizde fayda var.