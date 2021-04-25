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  4. Oğlu çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ağladı

Oğlu çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ağladı

25.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da girdiği Aksu Çayı'nda gözden kaybolan 19 yaşındaki Adnan Yıldız, boğuldu. Suyun dibinde bulunan Yıldız'ın cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Oğlu çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ağladı

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay kenarına gelen Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutanların yanına gitmek için suya girdi.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karşıya geçip, geri dönerken yorulan ve suda çırpınan Adnan Yıldız'ı gören arkadaşları, ailesine haber verdi. Olay yerine gelen baba Müslüm Yıldız, eşi ve yakınları 112'yi arayarak yetkililere haber verdi. Ekiplerin gelişini beklemeden Müslüm Yıldız'ın yakınları, suya girerek kaybolan genci aramaya başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının gelmesinin ardından yapılan yarım saatlik çalışma sonunda, Adnan Yıldız'ın cansız bedeni kaybolduğu yerde suyun dibinde bulundu. Baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.

Adnan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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