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Oğluma doğum günü mesajı: Anne ve babadan oğluna en güzel ve anlamlı doğum günü kutlama mesajları

09.05.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler ve babalar için hayatlarındaki en önemli günlerden biri de evlatlarını kucaklarına aldıkları gündür. Bir anne ya da bir baba oğlu ya da kızı için her şeyin en güzelini ister. Oğullarının doğum günlerinde de onları mutlu görmek için ellerinden geleni yaparlar. Onlara doğum günü mesajı gönderirken de en güzelini en anlamlısını duygularını en iyi yansıtan cümleleri seçmeye gayret ederler.

Oğluma doğum günü mesajı: Anne ve babadan oğluna en güzel ve anlamlı doğum günü kutlama mesajları

İnsanlar bazen özel günlerde yan yana olamayabilirler. Doğum günü gibi yılda bir kez yaşanan anlarda çeşitli sebeplerden ötürü bu özel günde ayrı şehirlerde olabilirler. O zamanlarda bir kısa mesaj ile sevdiklerine iyi hissettirebilir onların yüzlerini gülümsetebilirler. Anne ve babalar da evlatlarını her zaman yanında ister. Özellikle onların özel günlerinde onlarla bir arada olmayı tercih eder. Ancak bazen iş gibi ya da okul gibi farklı nedenler özel günler onları ayrı düşürebilir. Bu tür durumlarda anlamlı ve samimi bir telefon mesajı göndermek ihtiyacı doğabilir. “Oğluma doğum günü mesajı göndermek ve gönderdiğim mesajın anlamlı, sevgi dolu olmasını istiyorum” diyen anneler ve babalar için en içten, en anlamlı en sevgi dolu doğum günü mesajlarını derledik.

Anne ve babadan oğluna doğum günü kutlama mesajları

Anneden oğluna duygusal doğum günü mesajı örneklerini ve babalardan oğullara gidebilecek en anlamlı en sevdi dolu mesaj seçeneklerini aşağıda bulabilir; aralarından sizin ve oğlunuz için en uygun olduğunu düşündüğünüz mesajı seçerek ona gönderebilirsiniz. Bir doğum günü mesajının içerdiği sevgi ve duygu mesajın kısa ya da uzun olmasından çok daha önemlidir. Önemli olan gönderilen mesajdaki samimiyetin karşı tarafa geçmesidir. Birkaç sevimli emoji ile mesajlarınızı renklendirebilir ve duygularınızı daha net ifade edebilirsiniz. Göndereceğiniz mesajı herhangi bir sosyal medya hesabından, kısa mesajla ya da mail olarak gönderebilirsiniz. Gün içinde oğlunuzu arayacak olsanız bile sabah uyanır uyanmaz göreceği sizden gelmiş bir doğum günü mesajı onu gününü renklendirecek ve sizi daima yanında hissedecektir.

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Anneden oğluna doğum günü mesajı örnekleri

  • Oğlum, seni kucağıma aldığım gün daha dün gibi hatırımda. Şimdi büyüdün kocaman adam oldun, bugün bir yaş daha doldurdun ama benim için her zaman o küçük sevimli bebek olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum oğlum, iyi ki doğdum iyi ki varsın.
  • Canım oğlum; iyi ki doğurmuşum. Her geçen an senin annen olmaktan biraz daha fazla mutlu ve gururluyum. Beni varlığında onurlandırdın aslan oğlum. Doğum günün kutlu olsun.
  • Yeni yaşının sana mutluluk, neşe, huzur, başarı getirmesini diliyor, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum canım oğlum.
  • Doğduğun günü hayatıma renk kattın, ışık saçtın benim canım oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun.

Babadan oğluna doğum günü mesajı örnekleri

  • Babasının gururu biricik oğlum, bugün yanında değilim ama bil ki her zaman dağ gibi arkandayım. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın canım oğlum. Nice yaşlar, daha nice güzel yıllar dilerim.
  • Doğduğun gün hayatıma büyük bir değer kattın oğlum. Senin baban olmaktan her zaman gurur duydum. Doğum günün kutlu olsun.
  • Benim cesur, akıllı, beyefendi oğlum. Bugün seninle birlikte ben de doğdum. Seni kucağımda tuttuğum o ilk anı asla unutamam. Senin sayende baba oldum, seninle hayatım baştan aşağı değişti. İyi ki doğdun, iyi ki oğlum oldun canım yavrum. Yeni yaşın sana en güzel haberlerle, sürprizlerle gelsin.

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