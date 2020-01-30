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Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Bolu’da, alkollüyken tartıştığı oğlunu bıçaklayarak 20 santimetre bağırsağını kaybetmesine neden olan baba, hükmün açıklanması geriye bırakılarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi.

Bolu’da, alkollüyken tartıştığı oğlunu bıçaklayarak 20 santimetre bağırsağını kaybetmesine neden olan baba, hükmün açıklanması geriye bırakılarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez (41) isimli vatandaş, iddiaya göre, maddi sebeplerden dolayı evde oğlu Şahin Dönmez (23) ile tartıştı. Evde başlayan tartışma, baba ve oğlun dışarı çıkmasıyla kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında baba Cihan Dönmez, yanında bulunan bıçağı çıkararak oğlu Şahin Dönmez’i karnından bıçakladı. Şahin Dönmez kanlar içerisinde yerde kalırken, babası olay yerinden hızla kaçtı. Baba ve oğlun kavgasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba ormanda yakalandı
Olaydan sonra kaçan baba Cihan Dönmez’i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Baba Dönmez, sabah saatlerinde ormanlık alanda suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede uzun süre tedavi gören ve 20 santimetre bağırsağını kaybeden Şahin Dönmez ise, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba ve oğluna “Kasten Yaralama” suçundan ceza istendi
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cihan Dönmez ve mağdur oğlu Şahin Dönmez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından sanık hakkında istenilen cezayı açıklamasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanık baba Cihan Dönmez’in “Kasten Yaralama” suçundan, mağdur oğlu Şahin Dönmez’in de yine olay günü babasına vurması nedeniyle “Kasten Hafif Yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, baba ve oğluna son sözlerini sordu. Baba Dönmez, son sözlerinde “Pişmanım” dedi. Şahin Dönmez ise “Ben de pişmanım. Yaşananların olmasını istemezdim” şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Şahin Dönmez 4 bin lira para cezasına çarptırılırken, baba Cihan Dönmez hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartı ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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