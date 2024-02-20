Oğlunu ısırdığını iddia ettiği köpeği öldürmüştü! Mahkemeden tepki çeken karar

Dehşete düşüren olay, 2022 yılında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., mahallede baktığı bir köpeğin gözünden vurularak öldürüldüğünü belirtip, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, köpeği tüfekle öldüren kişinin kasaplık yapan Orçun M. olduğunu tespit etti. K.E.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Orçun M., köpeğin oğlunu ısırdığını ve kurtarmak için vurduğunu söyledi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orçun M. hakkında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'O KÖPEĞİN DÜNYA İLE BAĞLANTISINI KESTİM'

Yargılama sürecinde sosyal medyadan bir video paylaşıp, kendini savunan K.E., "Daha önceden vukuatlı olan bir köpek oğlumu ısırdığı için, benim buna tahammül göstermem mümkün değildi; ben de o köpeğin dünya ile bağlantısını kestim. Sonuçta benim önceliğim, her zaman çocuklarımın sağlığıdır; diğer insanların sağlığıdır. İnsanın sağlığının söz konusu olduğu yerde köpeklerin benim gözümde hiçbir değeri olmaz" dedi.

'MIKE DA AYNI SONU YAŞAYABİLİR'

Orçun M. daha sonra da 'Mike' isimli bir köpeği kastedip, bir video daha paylaştı. Orçun M., videoda şunları anlattı:

"Şu anda Mike'ın hayatı risk altında. Eğer devletin yetkilileri ya da kendini hayvansever olarak tanıtanlardan birileri ki onların hayvansever olduğunu düşünmüyorum; bunlardan birisi gelip, Mike'ı almazsa Mike'ın hayatı tehlike altında. Ne demiştim öbür köpek için? 'Dünya ile bağlantısını kestim.' Mike da aynı sonu yaşayabilir. Bu Mike'ı buradan gelip, alın yoksa bu köpeğin dünyası değişecek. Bu sefer önceden uyarıyorum."

SAVCIDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kocaeli 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4'üncü duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya müşteki K.E., sanık avukatı ve hayvansever derneklerinden temsilciler katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Orçun M.'nin suçunu kabul ettiğini belirterek, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. K.E. de Orçun M. hakkında şikayetinin devam ettiğini belirtti. Sanığın kusurlu olmadığını belirten mahkeme, eylemin zorunluluk hali içerisinde işlendiğini belirterek, Orçun M.'ye ceza verilmemesi yönünde karar verdi.

'DAVA LAKAYIT YÜRÜTÜLDÜ'

Duruşma sonrası Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen hayvanseverler, karara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Kolektifi Kurucu Üyesi Erman Gelici, "Aslında davanın biraz lakayıt yürütüldüğüne inanmaktayız. Çünkü yapılan suç sabit. Sokak hayvanı yerinde yatarken öldürülmüş; başka hayvanları öldürdüğüne dair şahitler de var. Hemen arkasından da şahsın kendi sosyal medya hesaplarından 'Bu sokak hayvanlarından daha öncekileri öldürdüm. Buradaki alınmazsa bunu da öldüreceğim' diyerek rahatlıkla, soğukkanlılıkla, kan donduran ifadelerle açıklaması üzerine toplumda bir tepki oluştu" dedi.

'İTİRAZDA BULUNACAĞIZ'

Köpeğin, sanığın oğlunu ısırdığına dair bir delil olmadığını da belirten Gelici, "Orçun isimli şahıs, çocuğunun ısırıldığını gerekçe olarak sunmuş, sokak hayvanlarını katlettiğini itiraf etmiş ardından da bundan sonra öldürmeye devam edeceğini soğukkanlılıkla anlatmıştı. Ancak mahkemeye sunulan ne bir ısırmaya dair doktor raporu ne de bir video var. Hiçbir gerekçe olmadan köpeklerin katline devam etmiş ve edeceğini soğukkanlılıkla itiraf etmiştir. Ancak bundan maalesef ceza almamıştır. Biz de bu karara itirazda bulunacağız" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





