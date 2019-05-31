HABER

Oğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bulaşıkçı olarak çalıştığı otelde ranzadan düştüğü iddia edilen Erdal Keleş (33), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bulaşıkçı olarak çalıştığı otelde ranzadan düştüğü iddia edilen Erdal Keleş (33), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Necati Keleş, oğlunun ranzadan düştüğüne inanmadığını belirterek, "Şikayetçiyim" dedi.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Erdal Keleş, iki hafta önce, iddiaya göre, uyuduğu ranzanın alt katından düşünce fenalaştı. Otel çalışanlarının çağırdığı ambulansla özel hastaneye götürülen Keleş, yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Keleş, dün gece yaşamını yitirdi. Keleş'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsinin ardından Erdal Keleş'in cenazesi, babası Necati Keleş tarafından alındı. Oğlunun ranzadan düştüğüne inanmadığını söyleyen Necati Keleş, "Günlerdir hastane önünde 'oğlum iyi olacak mı' diye beklerken, cenazesi çıktı. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.
Erdal Keleş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Oğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepkiOğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralıKırıkkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşunAhmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.