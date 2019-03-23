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Oğlunu kurtarmak içini boğulan babanın cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Adana’da elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı.Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana gelen olayda, lahana toplamak için oğlu Musa Tabar (6) ile kanal kenarındaki tarlaya gelen Ahmet Tabar, elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Adana’da elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana gelen olayda, lahana toplamak için oğlu Musa Tabar (6) ile kanal kenarındaki tarlaya gelen Ahmet Tabar, elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan Ahmet Tabar, oğlunu sudan çıkarttı ancak kendisi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil ekipleri Musa Tabar’ın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Musa’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, baba Ahmet Tabar’ın cansız bedenine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki elektrik üretim tesisinin kapaklarında ulaşıldı.
Ahmet Tabar’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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