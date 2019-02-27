Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker'in kavgasına şahit oldu. Araya giren Muhammet, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Baba Ruhi Türker, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eşini döverken oğlunu bıçakladı

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'alt soydan akrabayı öldürmek, tehdit ve hakaret' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan emekli Ruhi Türker hakim önüne çıktı. Baba Türker'in avukatları ile katıldığı duruşmada anne Nagihan Türker de hazır bulundu. Oğlu Muhammet ile bir problemi olmadığını ve "Eşimle aramıza girdi. Elimdeki bıçak nasıl boğazına geldi bilmiyorum" diyen baba şöyle ifade verdi: "Kızıma düğün yaptığımız salon sahibi, eşimi arayıp salon parasını istemiş. Eşim beni arayıp söyledi. Bir süre sonra yeniden aradığını parayı istediğini, terzi Yusuf'tan para alabileceğini söyleyince, 'Eve gelince görüşürüz' dedim. Akşam eve gittiğimde, neden böyle yaptığını sordum. Çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. Ben de çözüm bulabileceğimi söyledim. Daha önce de Bağ-Kur için terzi Yusuf'tan para istemişti. Eşimle tartıştık. Ertesi gün işe gittim. Eve gelince durumu oğluma anlatarak, beni küçük düşürdüğünü söyledim. Evimiz dubleks. Eşim oğlum ile alt kata inerken, hala konuşuyordu. Ben de arkalarından cam bardak fırlattım."

'BIÇAĞI MONTUMDAN ALDIM' Küçük düşürüldüğü için sinirlendiğini belirten Türker, "Montumun cebindeki bıçağı aldım. Tartışmaya başladık. Oğlum aramıza girdi, 'Bu insan evden gidecek' dedi. Bu sırada oğlum bana doğru değil, boşa hamle yaptı. Aniden yere düştü. Yerde kan görünce oğlumun bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırdık. Polis komşumuza haber verdim. Oğlumla hiçbir sorunum yoktu. Ben onun için yeniden işe başladım. 'Oğlum muhtaç olmasın' diye hamallık yapmaya hazırdım. Her şey kazaydı. Eşim 'beni öldürmek istedi' demiş ifadesinde. Eğer eşimi öldürme niyetim olsaydı oğlumu yerde kanlar içinde görünce o sinirle eşimi delik deşik edip doğrayabilirdim" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.