Oğlunun aldığı cezayı öğrenince intihara kalkıştı!

'HEPİMİZ YIKILDIK'

Adliyeye çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Soğancı yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak taburcu edildi. Oğlunun işlediği suç karşısında cezasız kalmaması gerektiğini ancak verilen 60 yıl cezanın çok olduğunu savunan Ayşe Soğancı yaptığı açıklamada, “Oğlum bu suçu işledi kabul ediyoruz. Biz karşı taraf aile ile barıştık. Onların acısını da paylaşıyoruz. Onlar şikayetinden de vazgeçti. Oğlum 28 yıl ceza almıştı. Biz kabul etmiştik ancak Yargıtay cezayı az buldu. Bu sefer de oğluma 60 yıl ceza verildi. Ben babası tüm ailesi hepimiz yıkıldık. Adliyede intihar etmek istedim. Beni kurtardılar. Ben büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

'NEDEN KASTEN ÖLDÜRSÜN?'

Barış Soğancı’nın babası Hacı Ahmet Soğancı ise, “Sadece oğlum değil ailecek hepimiz ceza aldık. O içeride biz dışarıda kahroluyoruz. Oğlum bir suç işledi kabul ediyorum. Cezası ne ise çeksin. Cezasız kalmasın. Ama 60 yıl ceza çok fazla. Karşı taraf aile ile aramızda hiçbir husumet yok. Oğlum kasten 8 yaşındaki çocuğu neden öldürsün. Arasında nasıl bir husumet olacak” dedi.

İHA



