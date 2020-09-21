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Oğlunun aldığı cezayı öğrenince intihara kalkıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 2012 yılında sevgilisinin evinde tüfekle ateş açan ve 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan Barış Soğancı, 60 yıl cezaya çarptırıldı. Oğlunun aldığı cezayı öğrenen anne Ayşe Soğancı, haberi alır almaz mahkeme salonundan çıkınca yanındaki ilaçların hepsini içerek intihar etmeye çalıştı.

Oğlunun aldığı cezayı öğrenince intihara kalkıştı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2012 yılında sevgilisinin evine tüfekle ateş eden Barış Soğancı, 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. 28 yıl hapis cezası alan gencin cezasını Yargıtay az bularak bozdu, Barış Soğancı tekrar yargılandığı davanın karar duruşmasında 60 yıl ceza alınca, annesi adliye dışında ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

2012 yılında Kadirli ilçesine bağlı 7 Mart Mahallesi'nde kız arkadaşı Büşra T.’nin evine pompalı tüfekle rastgele 4 el ateş eden Barış Soğancı’nın (32) tüfeğinden çıkan kurşun o esnada eve ailesi ile birlikte misafirliğe gelen 8 yaşındaki Beyza Nur Çullu’nun başına isabet ederek ölümüne sebep oldu.

YANINDAKİ İLAÇLARI İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI!

8 yıldır tutuklu olarak yargılandığı davada Barış Soğancı 28 yıl hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay verilen bu cezayı az bularak dosyayı bozdu. Tekrar yargılanan Barış Soğancı’ya Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi 60 yıl ceza verdi. Karar duruşmasında Barış Soğancı’nın annesi Ayşe Soğancı, oğluna verilen bu cezayı duyunca mahkeme salonundan çıkarak yanında bulunan ilaçları içip intihara kalkıştı.

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'HEPİMİZ YIKILDIK'

Adliyeye çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Soğancı yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak taburcu edildi. Oğlunun işlediği suç karşısında cezasız kalmaması gerektiğini ancak verilen 60 yıl cezanın çok olduğunu savunan Ayşe Soğancı yaptığı açıklamada, “Oğlum bu suçu işledi kabul ediyoruz. Biz karşı taraf aile ile barıştık. Onların acısını da paylaşıyoruz. Onlar şikayetinden de vazgeçti. Oğlum 28 yıl ceza almıştı. Biz kabul etmiştik ancak Yargıtay cezayı az buldu. Bu sefer de oğluma 60 yıl ceza verildi. Ben babası tüm ailesi hepimiz yıkıldık. Adliyede intihar etmek istedim. Beni kurtardılar. Ben büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

'NEDEN KASTEN ÖLDÜRSÜN?'

Barış Soğancı’nın babası Hacı Ahmet Soğancı ise, “Sadece oğlum değil ailecek hepimiz ceza aldık. O içeride biz dışarıda kahroluyoruz. Oğlum bir suç işledi kabul ediyorum. Cezası ne ise çeksin. Cezasız kalmasın. Ama 60 yıl ceza çok fazla. Karşı taraf aile ile aramızda hiçbir husumet yok. Oğlum kasten 8 yaşındaki çocuğu neden öldürsün. Arasında nasıl bir husumet olacak” dedi.

İHA

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