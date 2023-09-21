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Oğlunun katili mahkemede 'pişmanım' dedi, annenin cevabı yürekleri sızlattı

21.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Sefa Candan (28), eski nişanlısının evinde karşılaştığı Beyazıt Bestami Ay'ı (23) bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Muhammet Ay'ı (24) da yaraladı. Candan, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Olaydan dolayı çok pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti. Saldırıya uğrayan kardeşlerin annesi Meryem Ay ise, “Sen ne pişmanlığından bahsediyorsun. Senin pişmanlığı benim oğlumu geri getirmez” diyerek sanığa tepki gösterip, gözyaşı döktü. İşte detaylar...

Oğlunun katili mahkemede 'pişmanım' dedi, annenin cevabı yürekleri sızlattı

Dehşete düşüren olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak’ta meydana geldi. Sefa Candan, bir süre birlikte yaşadıkları ve kısa süre sonra da nişanı attığı Makbule M.'nin (32) evine balkondan girdiğinde Muhammet Ay ve Beyazıt Ay kardeşlerle karşılaştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Beyazıt Bestami Ay kurtarılamadı. Sosyal medya hesabından, elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Sefa Candan, otomobiliyle gittiği Ankara’da yakalanıp, tutuklandı.

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Sefa Candan hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Candan, savunmasında "Olaydan dolayı çok pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti. Bu sırada Beyazıt Bestami Ay'ın annesi Meryem Ay, “Sen ne pişmanlığından bahsediyorsun. Senin pişmanlığı benim oğlumu geri getirmez” diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü.

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TAHLİYE TALEBİNE RET

Sanık Candan’ın avukatı, "Şu anda cezaevinde bulunan müvekkilimin annesi ve babası engelli olduğu için yardıma muhtaç durumdalar. Bu nedenle tahliye edilmesini ve ailesine bakmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, anne Meryem Ay, kararı açıklayan mahkeme heyetinin önüne gidip, “Benim öldürülen oğlumun bir tek sabıkası yok. Bu katilin 39 tane suç dosyası var” diyerek ağladı.

(DHA)

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cinayet Bolu

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