Oğlunun yatağında hayalet gördüğünü sandı, gerçek öğrenilince ise viral oldu

Eşinin yatağın çarşafını değiştirdikten sonra alez kullanmayı unuttuğunu söyleyen Elizabeth, yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşınca binlerce paylaşım aldı.

Bebeğini kontrol etmek için kameraya baktığı sırada gördüğü manzarayı ifade etmekte zorlandığını belirten Elizabeth, o anda çok korktuğunu ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Eşinin yatağa alez takmadığı için bu durumun yaşandığını anlatan anne, bu nedenle eşine bir hayli sinirlenmiş.

Başına gelen olayı paylaşırken bu denli etkileşim alacağını düşünmediğini kaydeden anne, yaşadığı olaya gösterilen ilginin kendisini çok şaşırttığını ifade etti. Facebook, Twitter ve Instagram'da çok aktif olmağını söyleyen Elizabeth, 'bu komik hayalet bebek' fotoğrafının insanlara bu kadar dokunacağını tahmin etmiyordum. 300 binden fazla beğeni 400 binden fazla da yorum aldım. Birçok anne bunu WhatsApp gruplarında paylaştığını söylüyor' dedi.

Monitörden çekilen fotoğraflar, annenin yaşadığı korkunun çok yersiz olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Ancak gerçekte olan şey yatağın etiketinde yer alan bebek fotoğrafından başkası değildi.