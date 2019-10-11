Onları bir dakika yalnız bırakamazsınız! Annesi 10 dakika yalnız bıraktı 'sanat eseri' ile karşılaştı

Annesinin 10 dakika yalnız bırakmasını fırsat bilen dört yaşındaki Sofia, annesini yaptığı 'sanat eseri' ile karşılayınca küçük bir şok geçirmesine neden oldu.

Kızına tableti ile oynaması için 10 dakika izin veren anne Victoria, başına gelen olayı şöyle anlatıyor: 'Ona birkaç dakika tableti ile vakit geçirmesi için izin vermiş ben de alt katta ev işlerimi bitirmeye çalışıyordum. Ancak beni rahatsız eden bir sessizlik vardı üst kata çıktığımda çığlık attığımı daha sonra kahkaha ile güldüğümü hatırlıyorum. Ruj ile yüzünün tamamını boyamıştı. Yüzünü hemen yıkadım ancak yüzündeki pembelik birkaç gün devam etti. Bu başıma gelen en iyi şeydi belki de daha kötüsü şeyler de olabilrdi' diye konuşuyor.

Anne Victoria son olarak ebeveynlere çocuklarını bu 10 dakika bile olsa yalnız bırakmamaları gerektiğini çünkü arkanızı döndüğünüz an nelerle karşılaşılabileceğinin tahmin bile edilemeyeceğini söylüyor. Küçük kızın bu anları sosyal medyada da paylaşım aldı.