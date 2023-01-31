HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 OGM personel alımı şartları neler?

OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 OGM personel alımı şartları neler?

31.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) personel alımı başvuruları 26 Ocak itibarıyla başladı. Personel alımı başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden yapılıyor. Açık pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar, OGM personel alımı başvuru şartlarını merak ediyor. İşte OGM personel alımına ilişkin detaylar...

OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 OGM personel alımı şartları neler?

OGM personel alımı detayları, başvuru yapacak adayların gündeminde yer alıyor. OGM personel alımı başvuru şartları arasında 2022 yılında düzenlenen KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden az 65 alınması gerektiği bilgisi yer alıyor. İşte OGM 1128 personel alımına ilişkin detaylar...

OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 OGM personel alımı şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuruları e-Devlet veya Orman Genel Müdürlüğü sitesinden gerçekleştiriliyor. 26 Ocak'ta başlayacak başvurular 6 Şubat'ta sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.

Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 OGM personel alımı şartları neler?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM MÜLAKAT VE UYGULAMALI SINAV KONULARI

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 15 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den İsveç'e çok net mesaj! 'Şu an mümkün değil'Türkiye'den İsveç'e çok net mesaj! 'Şu an mümkün değil'
Haberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova balık götürdülerHaberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova balık götürdüler
Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...
Anahtar Kelimeler:
personel alımı ogm

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan... Onlarca gözaltı var

Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan... Onlarca gözaltı var

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.