Öğrenci işi otomobil: Skoda Slavia tanıtıldı! İşte özellikleri

Skoda SuperB, Kamiq, Kodiaq ve Fabia gibi modeller ile halihazırda piyasada bulunuyor. Ancak her şey piyasada olmakla ya da satışa hazır bir otomobil hazırlamakla bitmiyor. Biraz da geleceğin Skoda otomobillerine veya geleceğin Skoda otomobillerini tasarlayacak potansiyel mühendislere yatırım yapmak gerekiyor. Skoda'nın bu anlamda anlamlı bir geleneği var. Skoda bünyesinde yetişen öğrenci ekipleri, yıllardır Skoda otomobillerinden ve parçalarından yola çıkarak çeşitli konsept otomobiller üretiyorlar. Skoda'nın yeni görücüye çıkarttığı Skoda Slavia da bu geleneğin yedinci üyesi.

İşte Skoda Slavia'nın özellikleri!

Skoda Slavia, bahsettiğimiz üzere tamamen Skoda öğrencileri tarafından tasarlanmış bir otomobil. Ancak sıfırdan tasarlanmış değil. Öğrenciler, Türkiye'de bulunmayan Skoda Scala'yı temel alarak Skoda Slavia'yı ortaya çıkartmışlar. Fakat otomobilin Skoda Slavia ile uzaktan yakından alakası yok.

Otomobil öğrenciler tarafından açık tavanlı bir spor coupe olarak tasarlanmış. Otomobilin altında ise yere yansıyan LED ışıklar oldukça dikkat çekici gözüküyor.

Skoda Slavia'nın içinde ise bizi bir multimedya ekranı, bir dijital gösterge paneli ve klima kontrolü için vites topuzunun arkasında yer alan küçük bir kontrolcü ekran karşılıyor. Otomobilin içinde de dış tasarımında olduğu gibi sportif bir hava hakim.

Skoda Slavia'nın parçaları da diğer Skoda otomobillerden alınmış. Örneğin; Slavia'nın 20 inçlik jantları Kodiaq RS'in jantları ile birebir aynı.

Üstelik otomobilin fren sistemi de Skoda Octavia vRS'den geliyor. Slavia'nın kaputunun altında ise çok tanıdık bir motor var.

Slavia 1.5 litrelik TSI motor ile geliyor. Birçok Skoda modelinde görmeye aşina olduğumuz bu motor, 150 beygir güç üretebiliyor. 1.5 litrelik TSI motora yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman eşlik ediyor.

Üzücü gelişme şu ki; Skoda'nın öğrenci işi otomobili Skoda Slavia hiçbir zaman satışa çıkmayacak.

Bu yüzden öğrencilerin el emeği göz nuru olan otomobili satın almak mümkün değil.