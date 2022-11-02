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Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

02.11.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Mersin'de öğrenci servisinin otomobille çarpışıp devrildiği kazada 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi 21'inci cadde kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan servis aracı, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracından yaralı olarak çıkartılan 6 çocuk ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; caddede ilerleyen servis aracının otomobille çarpıştıktan sonra yan yattığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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