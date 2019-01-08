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Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’tan gelen son dakika haberine göre; Nurhak ilçesinde tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2’si ağır 13 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücülerin isimlerinin belirlenemediği 44 BK 326 tır ile karşı yönden gelen 46 K 3125 plakalı öğrenci servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi.

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2'Sİ AĞIR 13 ÖĞRENCİ YARALI

Kazada yaralanan 13 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerden 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

(İHA)

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Kahramanmaraş TIR öğrenci servisi öğrenci Kaza

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