Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücülerin isimlerinin belirlenemediği 44 BK 326 tır ile karşı yönden gelen 46 K 3125 plakalı öğrenci servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Çarpışmanın şiddetiyle öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 13 ÖĞRENCİ YARALI
Kazada yaralanan 13 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerden 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
(İHA)
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