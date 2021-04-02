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Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü

02.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Virginia eyaletinde seyir halindeki bir öğrenci servis aracının ön camına çarparak içine giren geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü. Üzerine geyik düşen öğrenci şaşkınlık içinde uyandı.

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Powhatan'da bir öğrenci servisinin yaptığı kazanın görüntüleri araçta bulunan kamera tarafından kaydedildi.

Servis aracı seyir halindeyken, bir geyik hızla aracın ön camına çarptı. Bir anda hızla otobüsün içine savrulan geyik, ön koltuklardan birinde uyuyan öğrencinin üzerine düştü.

KAPIDAN İNEREK UZAKLAŞTI

Neye uğradığını şaşıran öğrenci durumu anlamaya çalışırken, sürücünün aracın kapısını açmasıyla geyik kapıdan çıktı. Büyük korku yaşayan öğrenciler, sürücünün soğukkanlılığı sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

(İHA)

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