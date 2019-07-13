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Öğrenci servisini gelin arabası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Yesemin Demir ile evlenen Tolga Kayacan, müstakbel eşine hoş bir sürpriz yaptı.

Öğrenci servisini gelin arabası yaptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Yesemin Demir ile evlenen Tolga Kayacan, müstakbel eşine hoş bir sürpriz yaptı. Tolga Kayacan'ın camlarında birlikte çekilmiş fotoğrafları bununan çiçek ve kalplerle gelin arabası olarak süslediği öğrenci servisi minibüs, ilgi odağı oldu.
Ereğli’de öğrenci servisçiliği yapan Tolga Kayacan, kullandığı minibüsün camlarını Yasemim Demir ile birlikte olduğu fotoğraflarla kaplattı. Çiçek ve kalplerle de süslenen minibüsle gelin almaya giden Tolga Kayacan, Yasemin Demir’e sürpriz yaptı. Özenle süslenen minibüs görenlerin ilgisini çekti. Tolga Kayacan, internette sürekli olarak böyle araçları gördüğünü ve kendisinin de aracını gelin arabası yapmaya karar verdiğini söyledi. Yasemin Kayacan da minibüsü çok beğendiğini ifade etti.
Tolga Kayacan ile Yasemin Demir, evin önünde davul ve zurna eşliğinde oynadıktan sonra minibüsle konvoy eşliğinde düğün salonuna hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisini gelin arabası yaptıÖğrenci servisini gelin arabası yaptıÖğrenci servisini gelin arabası yaptıÖğrenci servisini gelin arabası yaptı

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