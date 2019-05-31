Öğrenci servisinin freni patladı, facianın eşiğinden dönüldü: 15 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde içinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı. Servis şoförü yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.00 sularında Bornova Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 35 S 00410 plakalı okul servisinin frenleri patladı. Servis şoförü de daha büyük bir kazanın önüne geçebilmek için direksiyonu yol kenarında duran bir ağaca kırdı. Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler aracın içinde savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri de sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 15 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından öğrenciler çevre hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafikte büyük bir yoğunluk yaşanırken aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

