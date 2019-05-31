HABER

Öğrenci servisinin freni patladı, facianın eşiğinden dönüldü: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde içinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı.

İzmir’in Bornova ilçesinde içinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı. Servis şoförü yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 19.00 sularında Bornova Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 35 S 00410 plakalı okul servisinin frenleri patladı. Servis şoförü de daha büyük bir kazanın önüne geçebilmek için direksiyonu yol kenarında duran bir ağaca kırdı. Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler aracın içinde savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri de sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 15 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından öğrenciler çevre hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafikte büyük bir yoğunluk yaşanırken aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıOtobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Akar: Bizim amacımız, ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmaktırBakan Akar: Bizim amacımız, ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.