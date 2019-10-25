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Öğrenciler "1010 kaşif" projesi ile geleceği kodluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Kuveyt Türkün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Amasya'da kodlama sınıfının açılışı yapıldı

Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türkün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Amasya'da kodlama sınıfı açıldı.

Çelebi Mehmet Ortaokulunda Amasya Valisi Osman Varol, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ve Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir kodlama sınıfının açılışını gercekleştirdi.

Kuveyt Türk çalışanlarının eğitim verdiği proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama yapıldı.

Geçen yıl başlayan ve yaz döneminde de devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya'da Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Atatürk Ortaokulunda kodlama ve robotik eğitimler sürdürülecek.

Kodlama sınıfını inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye genelinde özellikle gelecek kuşaklar için çok önemli bir proje başlatıldığını söyledi.

Vali Varol, çocukların gelecekte daha iyi seviyelere gelebilmesi için bu yaşlarda iyi donatılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu çok önemli bir alan, bugün artık giderek yoğunlaşan uluslararası rekabet ortamında çocuklarımızı geleceğe gerçekten nitelikli bir şekilde hazırlayabilmemiz için modern dünyanın gerektirdiği her türlü eğitimle donatmamız gerekiyor. Bu anlamda kodlama ve robotik dediğimiz alan da gençlerimiz en fazla ilgi görecek beceri alanlarından biri." dedi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir de 81 ilde projeyi hayata geçirip çocuklardaki cevheri ortaya çıkarmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır 450- 500 civarında gencimizi kodlamayla teknolojiyle buluşturduk. Amacımız gençlerimizi teknolojiye bağımlı halden çıkartıp, tüketen değil üreten bir gençlik oluşturmak. Çocuklarımızda gençlerimizde hakikaten ciddi cevher görüyoruz. Onlar işlenirse değerli bir mücevhere dönüşecek geleceğimize değer katacak diye düşünüyoruz. Eğitim verdiğimiz her okulda bu umudu bu heyecanı çocuklarımızın gençlerimiz yüzünde görüyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek. İnşallah Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerimize tek tek dokunmaya çalışacağız."

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