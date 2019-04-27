Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri" konusunda düzenlenecek ulusal öğrenci sempozyumunda, ülke genelinden sosyal bilimler öğrencileri, "göçün toplumsal etkileri", "iklim değişikliği", "terör" gibi başlıklarda bildiri sunacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin, yaşadıkları yüzyılın sorunlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi koordinasyonunda 29-30 Nisan'da yapılacak sempozyuma, Trabzon'daki okullardan 500, farklı illerdeki sosyal bilimler liselerinden de 98 öğrenci ve 145 öğretmen katılacak.

"21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri" başlığı altında 19 akademisyenin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyumda 76 öğrenci, bildiri ve poster sunumu yapacak.

- Öğrenci bildirileri kitaplaştırıldı

Sempozyumda, öğrencilerin sunumları arasında, "göçün toplumsal etkileri", "savaşın değişen yüzü", "iklim değişikliği ve çevre", "terör" ve "teknoloji" gibi konular yer alacak.

Öte yandan, öğrencilerin yaptıkları araştırmalar sonucunda, sempozyumda sunmak üzere hazırladıkları bildiriler, oluşturulan inceleme kurulu tarafından değerlendirilerek kitap haline getirildi.

