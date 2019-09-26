Öğrenciler, dünyaya mesaj vermek için sustu

İSTANBUL (AA) - "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, dünyaya mesaj vermek için 1 dakika sessiz kaldı.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır devam eden "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi ile uzun bir süredir 35 yetime arkadaşlık eden Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, önce tüm dünyaya mesaj vermek için sustular.

4 yıldır projede gönüllü olarak çalışan Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, tüm dünyaya yetimliğin mesajını vermek adına Pause Challenge (Don Challenge) akımı ile 1 dakika boyunca sessiz kaldılar.

Kartonlara yazmış oldukları sosyal mesajların ardından da okulun 8/M öğrencilerinden Ahmet Kerem Gülen, akranlarını iyilik hareketine davet ettiğini dile getirerek, "Aslında bir şeyler yapan birileri var. Mesela Biz tam 4 yıldır İHH ile birlikte okuldaki arkadaşlarımızla 10 farklı ülkede 35 yetim kardeşimize arkadaşlık yapıyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımı bu iyilik hareketine destek vermeye çağırıyorum. 'Çünkü Yetim Gülerse Dünya Güler.' ifadelerini kullandı.

